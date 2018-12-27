保險金3,330萬元免遺產稅? 保險稅務最大誤解

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）面對詭譎多變的國際情勢，理財難度大幅提高， 保險商品無疑是國人資產配置的避風港，但很多人對稅務會有一些似是而非的觀念，最常聽到的說法就是保險金 3,330萬元內免稅，但保險專家說沒那麼簡單。

富邦證券提醒，保險稅務問題涉及遺產稅、贈與稅、 所得稅及最低稅負，可謂盤根錯節， 其中遺產稅和最低稅負的課稅規定，觀念經常是混淆的，誤會大了。 儘管投保動機不應該以節稅為目的，但對保險稅務多一點瞭解， 可降低短漏報行為導致的裁罰風險，切莫大意。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，依所得基本稅額條例，「受益人 」領取特定的保險給付時，必須計入基本所得額， 進而計算是否應繳交俗稱的最低稅負。「特定保險給付」， 是指同時符合以下原則的保險給付：

1. 民國95年1月1日以後訂定之保險契約。

2. 受益人與要保人非屬同一人。

3. 人壽保險及年金保險 (健康險和傷害險除外)。

同時符合前述三要件的保單，「生存給付」全數計入，而「 死亡給付」的保險金，每一申報戶全年領取合計在3,330萬元以 下部分，免予計入，僅就扣除3,330萬元後的數額， 和海外所得等項，一起納入當年度基本所得額中，計算最低稅負。

假設受益人領取符合前述條件的保險金，應繳交最低稅負， 但這筆保險金卻又被稅捐稽徵機關依實質課稅原則計入遺產課稅， 豈不是一筆保險金剝二層皮，二頭課稅。對此，依財政部台財稅字第 10200009960號函的說明，「受益人與要保人非屬同一人 之人壽保險給付，既經稽徵機關依實質課稅原則認定係屬遺產， 尚無遺產及贈與稅法第16條第9款規定之適用， 而應計入被繼承人遺產課徵遺產稅，自無適用所得基本稅額條例第1 2條第1項第2款規定問題。」 此課徵原則不是遺產稅與所得稅二擇一， 而是先確定是否課徵遺產稅。若保險金計入遺產課稅， 受益人就不必再計算繳交最低稅負；若未計入遺產課稅， 才納入最低稅負的計算。

陳秋蘭協理表示，實務上還是有些枝節要處理。 遺產申報必須是在過世後6個月內為之， 申報後仍要經過嚴謹的審核作業，需要一些時間， 但受益人卻必須在領取保險金次年5月報稅。假設5月申報所得時遺 產稅已經核定了，知道保險金是否計入遺產課稅， 便可決定是否應申報最低稅負；倘若尚未核定， 則建議受益人還是先申報所得，之後再判斷是否可以退稅， 以免未申報而受罰。

富邦證券提醒，歸納保險金實質課稅的個案，常見的八大態樣中， 有一項是鉅額投保，但實質課稅審查是採綜合認定， 也兼看投保動機、保單性質、經濟狀況及時程等， 尚難斷定大額保險金是否核課遺產稅。 撇開稅務審查結果是否盡如人意， 保單絕對是資產傳承上的極佳工具，惟有正確使用及解釋， 輔以得宜的稅務申報，才能保得輕鬆，稅得安穩。