保險金3,330萬元免遺產稅? 保險稅務最大誤解

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）面對詭譎多變的國際情勢，理財難度大幅提高，保險商品無疑是國人資產配置的避風港，但很多人對稅務會有一些似是而非的觀念，最常聽到的說法就是保險金3,330萬元內免稅，但保險專家說沒那麼簡單。
富邦證券提醒，保險稅務問題涉及遺產稅、贈與稅、所得稅及最低稅負，可謂盤根錯節，其中遺產稅和最低稅負的課稅規定，觀念經常是混淆的，誤會大了。儘管投保動機不應該以節稅為目的，但對保險稅務多一點瞭解，可降低短漏報行為導致的裁罰風險，切莫大意。
富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，依所得基本稅額條例，「受益人」領取特定的保險給付時，必須計入基本所得額，進而計算是否應繳交俗稱的最低稅負。「特定保險給付」，是指同時符合以下原則的保險給付：
1. 民國95年1月1日以後訂定之保險契約。
2. 受益人與要保人非屬同一人。
3. 人壽保險及年金保險 (健康險和傷害險除外)。
同時符合前述三要件的保單，「生存給付」全數計入，而「死亡給付」的保險金，每一申報戶全年領取合計在3,330萬元以下部分，免予計入，僅就扣除3,330萬元後的數額，和海外所得等項，一起納入當年度基本所得額中，計算最低稅負。
假設受益人領取符合前述條件的保險金，應繳交最低稅負，但這筆保險金卻又被稅捐稽徵機關依實質課稅原則計入遺產課稅，豈不是一筆保險金剝二層皮，二頭課稅。對此，依財政部台財稅字第10200009960號函的說明，「受益人與要保人非屬同一人之人壽保險給付，既經稽徵機關依實質課稅原則認定係屬遺產，尚無遺產及贈與稅法第16條第9款規定之適用，而應計入被繼承人遺產課徵遺產稅，自無適用所得基本稅額條例第12條第1項第2款規定問題。」此課徵原則不是遺產稅與所得稅二擇一，而是先確定是否課徵遺產稅。若保險金計入遺產課稅，受益人就不必再計算繳交最低稅負；若未計入遺產課稅，才納入最低稅負的計算。
陳秋蘭協理表示，實務上還是有些枝節要處理。遺產申報必須是在過世後6個月內為之，申報後仍要經過嚴謹的審核作業，需要一些時間，但受益人卻必須在領取保險金次年5月報稅。假設5月申報所得時遺產稅已經核定了，知道保險金是否計入遺產課稅，便可決定是否應申報最低稅負；倘若尚未核定，則建議受益人還是先申報所得，之後再判斷是否可以退稅，以免未申報而受罰。
富邦證券提醒，歸納保險金實質課稅的個案，常見的八大態樣中，有一項是鉅額投保，但實質課稅審查是採綜合認定，也兼看投保動機、保單性質、經濟狀況及時程等，尚難斷定大額保險金是否核課遺產稅。撇開稅務審查結果是否盡如人意，保單絕對是資產傳承上的極佳工具，惟有正確使用及解釋，輔以得宜的稅務申報，才能保得輕鬆，稅得安穩。