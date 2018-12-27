台股止跌重回9600點 法人：留意龍頭股

美股道瓊指數大漲1086.25點，激勵連跌4天的台股開高走高，早盤大漲160點，重回9600點。法人表示，美國白宮重申聯準會主席不會下台，美中貿易戰趨緩，台股可留意龍頭股。

截至10時55分，台股上漲143.59點達9622.58點，成交值約新台幣424.03億元。

台股今天受美股大漲激勵，開盤向上攻堅一度達160點，但距離今年封關僅剩兩個交易日，接著元旦長假，國際股市變數仍多，法人持股意願不高，另外適逢耶誕長假，外資買盤仍未明顯歸隊，台股盤中量能並未放大。

類股方面，美股科技股率先止跌反彈，蘋果(Apple)上漲7.04%、臉書(FB)大漲8.16%等消息激勵，帶動台股電子股領漲。蘋概三雄台積電盤中上漲2.3%，最高達222.5元、大立光盤中最高3240元、鴻海盤中漲1.42%，最高一度達71.8元，傳產和金融類股雨露均霑。

統一證券表示，由於川普信心喊話，趕快進場買股票，加上市場傳出聯準會主席鮑爾不會下台、今晨美股大漲千點，一根長紅K棒，化解美股下跌走勢。另外，由於大陸擴大開放市場、美中貿易戰持續降溫，加上台灣央行採取寬鬆貨幣政策、年底封關前上漲機率大，因此台股月底作帳行情仍然值得期待，投資人可留意集團龍頭股、中小型漲價股、及5G題材股等。