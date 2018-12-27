天氣冷颼颼 流感高峰將至 疫苗全台缺貨 民眾該怎自保？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據疾管署上週統計資料顯示，國內流感疫情上升，預估這一兩周就會進入流感流行期，本週末為跨年元旦連假，昨（26日）晚間冷空氣南下，今（27）日起氣溫偏低，疾管署呼籲民眾參加跨年聚會或活動，務必做好個人衛生防護措施和保暖工作。由於全台流感疫苗大缺貨，醫師建議未施打流感疫苗的高風險族群可先接種肺炎鏈球菌疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週（12月16日至12月22日）類流感門急診就診人次計68,148，比前一週多了6到7000人，疫情明顯上升。今（2018）年自10月1日起累計144例流感併發重症病例，其中11例死亡，感染型別以H3N2為主。

今年度公費流感疫苗截至12月23日，接種數超過503萬劑；目前0.5mL劑型剩餘量約10.4萬劑，0.25mL劑型剩餘量約5.5萬劑，各縣市疫苗將陸續用罄，為免撲空，提醒民眾前往接種疫苗前請先電洽當地衛生局。

流感即將進入流行期，但全台疫苗大缺貨，尚未施打疫苗又是併發重症高風險族群又該如何自保呢？蘋果日報報導，根據萬芳醫院過去統計，肺炎是流感最常見的併發症，每年的流感患者中，約有10~15％的患者會有細菌性肺炎。

報導提到，萬芳醫院感染科主任李文生表示，老年人是流感併發肺炎的高危險群，特別是50歲以上同時有高血壓、糖尿病、肝腎功能異常、肺阻塞、氣喘者都是流感併發細菌性肺炎的高危險群，建議尚未施打公費流感疫苗的民眾，可先接種肺炎鏈球菌疫苗。