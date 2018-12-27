科博館展出車禍喪生石虎標本　籲重視臺灣生態資產

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺中自然科學博物館即日起推出「石虎的美麗家園」特展，展出內容包括近年調查研究的成果、典藏珍貴石虎標本，以及多位畫家的手繪動物插畫等，期盼民眾共同關注島嶼生態，不要讓石虎步上臺灣雲豹等多種臺灣哺乳動物絕種的後塵。

石虎不是虎，是一種野生貓類，只有貓咪一般大小。在臺灣，石虎族群原本廣泛分佈於全島低海拔鄉村與淺山，至今最樂觀的估計全臺剩下不到1,000隻，僅苗中彰投的未開發山坡地帶有比較多紀錄。

► 石虎標本（照片來源：臺中科博館提供）

由於是低海拔物種，無法避居中央山脈，因此石虎受到臺灣平地到淺山各種開發活動的劇烈影響，棲息地正在快速縮小。近來遭遇車禍、獸鋏、毒殺等死亡事件頻傳，石虎現已面臨了絕種危機。

此次特展除了展示三件由車禍死亡個體所製成的石虎標本，還包括近年來的調查研究成果，以及多位畫家的手繪動物插畫等，期盼讓觀眾體會島嶼生態中的重要資產。

策展人陳彥君表示，展覽內容包含科學知識、保育行動及生態文創三個領域，重點呈現石虎保育所面臨的挑戰與回應。科博館也指出，光是科博館近五年內收到死於車禍的石虎標本，就已經超過20件，可見石虎面臨急迫生存威脅，保育工作刻不容緩。

除了石虎，特展的「石虎家園夥伴多」單元中，還將展出許多與石虎共棲的平地臺灣物種，包括野豬、白鼻心、麝香貓、食蟹獴、鼬獾、野兔等原產哺乳類，以及熊鷹、大冠鷲、黑翅鳶、朱鸝、黃鸝、綬帶鳥等珍貴的淺山鳥類，以豐富的動物生態意象，說明石虎保育與生態食物鏈的完整與否息息相關，大大小小的各類野生動物均有其生態角色，缺一不可。

此外，「永遠消失的夥伴」單元則展示近代因人類活動與環境開發而在臺灣消失的許多動物，包括雲豹、梅花鹿、水獺，狗獾、獐。

科博館指出，關於臺灣曾經存在獐這種神奇的小型沼澤鹿種，以及狗獾這種群居雜食性食肉目動物，是科博館近年在臺中地區進行考古發掘研究的重大發現，也是臺灣首次包括動物標本的公開展出。民眾觀展可一睹400年前活躍於臺中盆地乃至於整座島嶼平原地帶的滅絕動物，展期至明（2019）年9月8日止。

► 臺中自然科學博物館26日起推出「石虎的美麗家園」特展（照片來源：臺中科博館提供）