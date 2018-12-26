台灣全面備戰抗非洲豬瘟 若破功將啟動縣市應變中心

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）非洲豬瘟緊急防疫演習今（26）日舉行，行政院長賴清德至高雄及屏東，視察航空站與漁港處理豬肉產品入境狀況，並宣布一旦國內出現疫情，各縣市將立即啟動應變中心。

賴揆表示，為防非洲豬瘟入境，中央政府已於12月18日成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，由他擔任召集人，農委會代理主委陳吉仲擔任指揮官。若國內不幸出現疫情，地方縣市政府應變中心將立即開設，農委會已根據疫情輕重，設立分級開設標準。

今日演習包括診斷、疫情調查及後續善後等工作。在診斷方面，農委會與縣市農政單位讓農戶及養豬農瞭解非洲豬瘟症狀，加速判斷是否感染。

在疫情調查程序方面，須完整注意來源及去處，簡化相關程序，並與台灣各地擁有病毒檢驗實驗室的大學合作，才能迅速確診。由於非洲豬瘟傳染途徑不限於豬肉製品與廚餘，人員、器械、車輛及設備也可能成為傳播媒介，因此必須追查豬場感染源頭及豬隻去處，以免疫情擴散蔓延。

在後續善後工作方面，根據法令規定，每個養豬場都有20%的空地，現在須未雨綢繆，先行盤點各養豬場空地，一旦疫情發生，須就地掩埋，除非農場無法掩埋，才送至縣市政府的特定大型掩埋場。

另一方面，中央社報導，中國國務院台灣事務辦公室今早舉行記者會，發言人馬曉光稱，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」規範涉及兩岸農產品和食品安全資訊通報，但台灣並未進口大陸豬肉，因此無須對台通報非洲豬瘟疫情。

針對中國說法，海基會下午召開記者會予以駁斥。發言人管安露引述原文，「雙方同意及時通報進出口農產品重大疫情及安全衛生訊息」，指非洲豬瘟實屬安全衛生訊息，中國完全曲解協議。此外，中國辯稱「不是大規模疫情」、「趨於平穩，總體可控」，但卻通報世界動物衛生組織，顯見疫情之嚴峻，中方說法前後矛盾。