上櫃權證競賽獎勵活動 得獎名單公布

107年截至11月底為止，上櫃權證發行檔數共計8,120檔，總發行金額為新台幣805.15億元；上櫃權證總交易人數為72,726人，總成交金額為新台幣2,009.06億元，其中上櫃權證之總發行檔數與總發行金額已雙雙突破106年全年紀錄，顯示上櫃權證市場在權證發行人與證券經紀商的共同努力下，已顯現成長之績效。
為鼓勵權證發行人持續發行上櫃權證並善盡造市義務，同時鼓勵證券經紀商協助推廣權證市場，櫃買中心於本年度繼續辦理上櫃權證競賽獎勵活動。本年度獎勵活動除有針對權證發行人所設計之「權力出擊獎」、「權速運轉獎」、「權面突破獎」等3獎項外，為鼓勵證券商推廣買賣上櫃權證，新增證券經紀商獎項「權民愛戴獎」。本次獎勵活動競賽期間自107年6月1日至11月30日，經統計後，櫃買中心正式公布各獎項得獎名單如下：
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項次
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獎項
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獎勵目的
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名次
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得獎名單
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1.
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權力出擊獎
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獎勵上櫃權證發行量及交易量最大的前三名發行人
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第一名
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元大證券
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第二名
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凱基證券
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永豐金證券
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2.
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權速運轉獎
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獎勵上櫃權證週轉率最高的前三名發行人
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第一名
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香港商麥格理證券
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第二名
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國泰綜合證券
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第三名
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群益金鼎證券
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3.
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權面突破獎
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獎勵上櫃權證掛牌檔數較去年同期增加比例前三名的發行人
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第一名
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第一金證券
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第二名
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國票綜合證券
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第三名
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凱基證券
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4.
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權民愛戴獎
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獎勵上櫃權證受託買賣累計成交金額最高的前三名證券商營業據點
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第一名
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群益金鼎證券總公司
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第二名
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永豐金證券總公司
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第三名
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康和綜合證券總公司
本項活動各獎項第一名可獲得獎金新台幣二十萬元與獎座一座；第二名可獲得獎金新台幣十五萬元與獎座一座；第三名可獲得獎金新台幣十萬元與獎座一座，頒獎典禮預計於108年初舉辦。櫃買中心除了對各獎項得獎者表示恭喜之意，也希望各證券商持續協助強化上櫃權證之廣度與深度，以豐富台灣資本市場投資工具，並提供投資人更優質的服務。