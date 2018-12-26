上櫃權證競賽獎勵活動 得獎名單公布

107年截至11月底為止，上櫃權證發行檔數共計8,120檔，總發行金額為新台幣805.15億元；上櫃權證總交易人數為72,726人，總成交金額為新台幣2,009.06億元，其中上櫃權證之總發行檔數與總發行金額已雙雙突破106年全年紀錄，顯示上櫃權證市場在權證發行人與證券經紀商的共同努力下，已顯現成長之績效。

為鼓勵權證發行人持續發行上櫃權證並善盡造市義務，同時鼓勵證券經紀商協助推廣權證市場，櫃買中心於本年度繼續辦理上櫃權證競賽獎勵活動。本年度獎勵活動除有針對權證發行人所設計之「權力出擊獎」、「權速運轉獎」、「權面突破獎」等3獎項外，為鼓勵證券商推廣買賣上櫃權證，新增證券經紀商獎項「權民愛戴獎」。本次獎勵活動競賽期間自107年6月1日至11月30日，經統計後，櫃買中心正式公布各獎項得獎名單如下：

項次 獎項 獎勵目的 名次 得獎名單 1. 權力出擊獎 獎勵上櫃權證發行量及交易量最大的前三名發行人 第一名 元大證券 第二名 凱基證券 永豐金證券 2. 權速運轉獎 獎勵上櫃權證週轉率最高的前三名發行人 第一名 香港商麥格理證券 第二名 國泰綜合證券 第三名 群益金鼎證券 3. 權面突破獎 獎勵上櫃權證掛牌檔數較去年同期增加比例前三名的發行人 第一名 第一金證券 第二名 國票綜合證券 第三名 凱基證券 4. 權民愛戴獎 獎勵上櫃權證受託買賣累計成交金額最高的前三名證券商營業據點 第一名 群益金鼎證券總公司 第二名 永豐金證券總公司 第三名 康和綜合證券總公司

本項活動各獎項第一名可獲得獎金新台幣二十萬元與獎座一座；第二名可獲得獎金新台幣十五萬元與獎座一座；第三名可獲得獎金新台幣十萬元與獎座一座，頒獎典禮預計於108年初舉辦。櫃買中心除了對各獎項得獎者表示恭喜之意，也希望各證券商持續協助強化上櫃權證之廣度與深度，以豐富台灣資本市場投資工具，並提供投資人更優質的服務。