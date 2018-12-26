臺虎精釀推出「厭世動物園」酒款　百香果蘋果表「月光族」無奈心聲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名品牌臺虎精釀首度與插畫家合作，以「厭世動物園」為題，推出兩款水果酒象徵人生中的酸甜滋味，將於明（2019）年1月5日起於臺虎門市販售。

繼推出一年一度的臺虎黑熊將咖啡入酒，或是金萱茶啤酒，臺虎精釀總是創意十足，抓住時下年輕人的口味。這次，臺虎攜手插畫家「厭世姬」以「厭世動物園」為主題，將人生百態的「酸甜苦辣」轉化成讓人喝得到也看得到。



臺虎將上班族心聲化成水果酒（圖/臺虎鯨釀）

首波以「酸甜」為題推出的兩款水果酒，為「月光光百香水果酒」呈現月光族的心酸，以及「夢甜甜蘋果水果酒」一表夢境最美的無奈！為讓口感與主題相呼應，釀酒師以及插畫家皆煞費苦心。

「月光光百香水果酒」為釀酒師選用微酸的百香果搭配蘋果酒調配， 蘋果的清爽和百香果的酸相輔相成，喜愛口味偏酸的人建議喝這一支，搭配口味較重的食物引用也十分解膩，其清爽不甜膩的口味，就算大口把「月光光」的心酸吞進腹裡，還是可以面帶微笑。

另外，「夢甜甜蘋果水果酒」的甜味則以蘋果汁發酵釀造的酒液，保留了蘋果的香甜， 滿溢的果香清爽又甜美，配上些微氣泡的刺激感，酒精濃度也偏低，讓人想不禁就這樣一口一口去到甜甜的夢裡沈溺吧！



臺虎釀酒師（右）喜愛插畫家厭世姬（左）作品，一拍即合之下推出新品（圖/臺虎精釀）

插畫家厭世姬分享，之前她推出一款賣「空氣」的啤酒瓶，當時想如果能夠賣真的啤酒就好了！而自己平常就是臺虎啜飲室的常客，因緣際會下認識了臺虎員工， 後來就促成了這個作品。

酒標設計也 以厭世姬最拿手的動物角色，且材質也十分特別，呈現上班族的無力與厭世感， 用最貼近生活的情境描述酒款故事，接下來預計再推出「苦、辣」 兩種風味。

「厭世動物園」酸甜酒款組合包含口味酒款各兩支，以及兩支啤酒飲酒杯。將於明年1月5日起，於臺虎旗下直營門市搶先 開賣，售價一組新台幣550元，贈送價值新台幣200元的啤酒兌換券；其他指定通路包含家樂福、微風超市、JASON's Market將於1月10日起陸續上市，售價為一組新台幣499元，全台共限量3,000組。

除此之外，開賣當日臺虎將於旗下啜飲室Land mark舉辦「厭世動物園粉絲見面會」，作者厭世姬將到現場與粉絲互動， 不但有機會可獲得作家獨家手繪明信片， 還能玩遊戲贏得臺虎與厭世動物園的周邊商品，更多詳情請前往臺虎精釀查詢。



正處於試營運狀態的啜飲室大安店也為購買通路之一，更將於跨年夜推出優惠活動（圖/台灣英文新聞）