臺虎精釀推出「厭世動物園」酒款　百香果蘋果表「月光族」無奈心聲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名品牌臺虎精釀首度與插畫家合作，以「厭世動物園」為題，推出兩款水果酒象徵人生中的酸甜滋味，將於明（2019）年1月5日起於臺虎門市販售。
繼推出一年一度的臺虎黑熊將咖啡入酒，或是金萱茶啤酒，臺虎精釀總是創意十足，抓住時下年輕人的口味。這次，臺虎攜手插畫家「厭世姬」以「厭世動物園」為主題，將人生百態的「酸甜苦辣」轉化成讓人喝得到也看得到。
臺虎將上班族心聲化成水果酒（圖/臺虎鯨釀）
首波以「酸甜」為題推出的兩款水果酒，為「月光光百香水果酒」呈現月光族的心酸，以及「夢甜甜蘋果水果酒」一表夢境最美的無奈！為讓口感與主題相呼應，釀酒師以及插畫家皆煞費苦心。
「月光光百香水果酒」為釀酒師選用微酸的百香果搭配蘋果酒調配，
臺虎釀酒師（右）喜愛插畫家厭世姬（左）作品，一拍即合之下推出新品（圖/臺虎精釀）
插畫家厭世姬分享，之前她推出一款賣「空氣」的啤酒瓶，當時想如果能夠賣真的啤酒就好了！而自己平常就是臺虎啜飲室的常客，因緣際會下認識了臺虎員工，
酒標設計也
「厭世動物園」酸甜酒款組合包含口味酒款各兩支，以及兩支啤酒飲酒杯。將於明年1月5日起，於臺虎旗下直營門市搶先
除此之外，開賣當日臺虎將於旗下啜飲室Land
正處於試營運狀態的啜飲室大安店也為購買通路之一，更將於跨年夜推出優惠活動（圖/台灣英文新聞）