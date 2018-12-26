人口多不代表國力旺 學者：生育率下滑是地球喜訊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）當許多國家正憂心人口下滑恐影響國力時，牛津學者認為，生育率低對地球是個喜訊，而非警訊，各國應摒棄人口興旺才能強盛之過時思維。

《衛報》報導，最新數據顯示，全球平均生育率為每名女性2.4個嬰孩。不過各地差異甚大，非洲尼日共和國生育率高達7，而近半數國家生育率都不到2，包括英國、俄國及日本。

牛津大學老年病學學者哈波（Sarah Harper）指出，各國無須為人口凋零感到憂心。人工智慧科技蓬勃發展，加之全球遷徙趨勢、老人醫學發達，意味國家已不再需要繁衍人口來振興國力。全球人口下滑，無疑亦對環境有利。研究指，每減少一名嬰孩，每年就能降低父母二氧化碳碳足跡達58噸。

哈波表示，在AI與機器人學（robotics）發展下，許多工作不再仰賴人力，各國應將重點放在教育年輕世代，而非鼓勵生育。針對高齡化社會來臨，哈波認為，多生孩子無助老人照護，畢竟照顧孩子也需人力，況且等他們進入職場也需等待多年。

隨著醫療進步，長壽不一定意味疾病纏身。與其呼籲女性多生寶寶，不如讓老者學習新技能、維持健康體魄，延長其貢獻於勞動力市場之時間。此外，自二戰以來，藉由引進外來勞力，歐洲與北美洲經濟方能茁壯成長。開放勞力進口或許會觸怒右翼民粹主義份子，卻是極為有效的策略。