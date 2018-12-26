(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中國將債務陷阱外交，包裝成所謂「一帶一路」，吸引欠缺金錢的小國上鈎。此行為除了引起與美國和印度等其他大國緊張外，最近這些被餵冰毒的小國内，也開始傳出質疑的聲音。

美國國際政治線上雜誌《國際政治評析》報導，非洲尚比亞陷入中國債務陷阱良久，但現在反對黨領袖，已起身對抗中國行為。

根據報導，尚比亞反對黨共和進步黨（Republican Progressive Party）領袖詹姆士·盧庫庫（James Lukuku）表示，尚比亞積欠中國巨大債務，已威脅該國主權，甚至在首都公開場合，展示標語將中國和希特勒，畫上等號。

報導介紹，其實早在11月時，尚比亞就已出現反中徵兆。當時，礦工城市民衆聚集抗議，反對政府將國營企業賣給中國。雖然最後尚比亞政府，是選擇將國營企業股票上市，但這件事仍顯現民衆對中國的警戒心。

《國際政治評析》介紹，尚比亞外債累積高達87億美元，達GDP將近6成，其中積欠中國者，更是來到將近3成，讓該國智庫直言根本毫無可持續性。

但根據報導，其實很多非洲國家，都有類似情況，主要原因是國際市場原物料價格下跌、過低的稅率、以及政府不斷發行外幣計價的債券。

報導警告，雖然尚比亞目前還沒將任何資產，交給中國，但尚比亞國營電視及電力公司，都已和中國國營企業，組成合夥公司，以取得中國貸款，恐導致中國得到過大談判地位，在日後取得尚比亞天然資源，甚至是資產。

《國際政治評析》報導，雖然尚比亞内部，對於中國債務究竟危險與否，還未達成共識，但幾乎所有人都認為，尚比亞外債過於龐大，還本付息排擠政府其他支出，甚至影響到一般民衆的生活，讓尚比亞民衆對中國好感下降，給予反對黨共和進步黨，在下次選舉的贏得支持的希望。

報導分析，雖然有人認為，比起純商業性質、毫無談判空間的外幣計價債券，中國的借款隨時可以再談判，甚至重新訂定條款，但另一看法則反駁，中國借款的黑箱性質，導致貪污腐敗橫行，並建造了許多無經濟價值的建設。

不過，尚比亞民衆要全面起身表達反抗，恐怕有一定的困難性。《國際政治評析》報導，尚比亞大學生指出，中國議題相當敏感，因此大部分學生都選擇沉默，否則隔天可能會發現，自己的學籍消失了。

陷債務陷阱主權岌岌可危 尚比亞：我們要向中國說不！