Line瘋傳燕麥產品可能會致癌　食藥署出面闢謠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近期Line上流傳「炸了！致癌麥片風靡160多個國家？你吃的早餐，竟然危害這麼大？」，敘述一名美國人Dewayne Johnson罹癌是因早餐食用之燕麥片含農藥嘉磷塞(Glyphosate)所致，引起國人恐慌，食藥署特別出面駁斥謠言。

美國民間環保組織EWG於2018年兩度公布美國市售燕麥產品含嘉磷塞之檢驗結果判定數項燕麥產品檢出嘉磷塞超標。食藥署表示，該組織公布之產品檢驗結果均未超出美國環保署(US EPA)官方規範嘉磷塞於燕麥之殘留容許量(30 ppm)。國際間亦針對嘉磷塞之致癌風險進行評估，皆認為依現有的數據及目前嘉磷塞使用情況，應不會透過飲食對人體有致癌性風險。

我國雖未生產燕麥，皆仰賴國外進口，但我國現行「農藥殘留容許量標準」規範嘉磷塞於燕麥為不得檢出殘留，食藥署都會針對邊境燕麥及穀類相關製品做抽驗動作，從2018年1月1日至11月30日止，抽驗嘉磷塞結果皆合格。

為使民眾食的安心將持續針對市售及邊境農產品之殘留農藥進行監測，如發現有違反農藥殘留容許量標準之規定者，將依食品安全衛生管理法規定，不合格產品應予沒入銷毀或運返，並處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，食藥署最後也澄清，報導中提及的Dewayne Johnson實為一名園丁，他管理校園環境，因工作關係長期使用、接觸除草劑導致癌症，非因早餐食用燕麥片而導致癌症。