一揭礦物質彩粧的小祕密　礦物質彩粧確實不傷肌膚嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）市售礦物質彩粧品宣稱其成分不僅可讓肌膚透氣，還兼具有效遮瑕效果，也適合敏感性、問題膚質使用，而且還不需要卸妝，這幾年已成為彩妝界的熱銷品。皮膚科醫師表示，礦物質彩粧中的天然萃取成分，確實較不易傷害肌膚，但僅限於做成散粉狀的礦物質彩粧。

臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師表示，礦物質彩粧中的天然萃取成分（如：雲母）因不含防腐劑、香料色素，以及界面活性劑等過多的化學物質，確實較不易傷害肌膚，也適合敏感性膚質使用，若是產品已做成粉餅或粉底液，一定會添加可讓粉結成塊狀的成分，此時成分就絕對不只有礦物質了！

散粉狀的礦物質彩粧，因為內容物不含水分和油分，所以二氧化鈦和氧化鋅的兩個主成分含量比例較高，而這些都是物理性的防曬成分，較安全不易傷害肌膚，但也無從得知有多少SPF或PA幾個+，所以不建議只用礦物質彩粧而不擦防曬乳，畢竟防曬用量不夠，會導致防曬效果有限。

此外，因為散粉狀的礦物質彩粧不含油分，不會有致粉刺、堵塞毛孔的問題，甚至因為都是無機的礦物質，微生物及細菌無從增生，比較不用擔心產品變質。

要注意的是，在上粧時，散粉狀礦物質彩粧需要慢慢堆疊，並使用較專業的彩粧工具，比使用一般彩粧品還要花時間，如果是油性肌膚，也不建議塗抹太多，避免因為臉上油份而造成結塊的狀況。另一種方法是在使用前先將肌膚清洗乾爽，或是先吸油後再使用。使用散粉狀礦物質彩粧時，應特別留意口鼻附近使用的力道不要太大，避免吸入粉塵。

許多市售品牌的廣告宣稱，使用礦物質彩粧「不需要卸粧」，但因使用者通常會先擦防曬品，建議還是要用卸粧產品清潔卸除較佳。散粉狀礦物質彩粧對肌膚較有益處，重要的是平常要多注意使用的彩粧保養品成分，才能維持健康好肌膚！