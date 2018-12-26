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「文化內容策進院」明年掛牌　傾國家之力振興台灣文化產業

文策院將領軍推動視、流行音樂、圖文出版、數位出版、遊戲、時尚設計、藝術支援及文化科技應用等產業

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/12/26 14:36
文化部補助之雙城故事電視劇（圖／雙城故事臉書）

文化部補助之雙城故事電視劇（圖／雙城故事臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）立院昨（25）三讀通過「文化創意產業發展法第五條、第七條、第三十條修正草案」、「文化內容策進院設置條例草案」。文化部預計明年上半年成立行政法人「文化內容策進院」，以將以國家之力振興影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、遊戲、時尚設計、藝術支援及文化科技應用等產業。

文化部表示，文策院重點工作包括台灣原生文化內容開發與科技應用、完善文化金融體系、國內外市場及通路拓展、國家文化品牌之國際布局等。

文化部長鄭麗君指出，文化部今年4月開辦文化內容投資計畫，全數投入國發基金投資文創產業的100億元總額度，並研發專業投資評估工具，未來文策院將成為促進投融資的國內外媒合平台。

在推動原生文化內容部分，「台灣數位模型庫」已於今年6月正式對外開放運用，提供運用於影視、動畫、遊戲、AR、VR等創作的數位模型。國家文化記憶庫計畫及文化內容科技應用旗艦計畫，則提供業者開發新素材與新技術的機會，未來文策院將建立公私有文化資料的開放與授權制度，鼓勵更多原生素材挖掘和文化科技創新應用。

最後，文化部也持續促成國際合製計畫，與美國、新加坡、日本等地攜手製作節目。未來文策院將領軍形塑國家文化品牌，將在地原生故事推向國際，擴大台灣文化內容影響力。
文化內容策進院
文策院

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