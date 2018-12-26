文藻首度與越大學合作編纂文化教材 2019年出版

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）文藻外語大學應用華語文系所與越南河內國家大學下屬外國語大學中國語言文化系，於12月6日在越南河內簽約合作出版《越漢跨文化交際概論》，並舉辦研習講座。12月7、8日在河內國家大學的「第三屆漢字文化圈漢語教學國際研討會」上，正式宣告該跨文化教材問世，將於2019年由越南河內國家大學出版部出版。

文藻外語大學應用華語文系所與華語中心深耕越南華語教學多年，105年起連續兩年通過教育部「開拓越南華語文教育產業」計畫。其中重要子計畫之一，即與越南河內國家大學下屬外國語大學中國語言文化系共同合編《越漢跨文化交際概論》一書，經由兩校兩系教師群齊力完成，將於2019年由越南河內國家大學出版部出版。

此一跨國合作的跨文化華語教材，均為雙方首次嘗試，具有重大意義。

12月6日，越南河內國家大學下屬外國語大學中國語言文化系特別安排了兩場研習講座，由文藻外大應華系主任王季香談「跨文化交際的重要性」、應華系助理教授林建勳談「語言理解與文化理解」，暢談跨文化交際領域的理論依據並介紹新書內容。

《越漢跨文化交際概論》跨國合作源頭，是由應華系退休教授徐漢昌與越南阮黃英教授所發起，包括應華系十一位教授與河內國家大學三位教授共同撰寫，歷經一年多完成。

阮黃英教授認為，此一教材可以指導越南高水準漢語人才分析文化衝突產生原因，從而解決交際困惑，逐步提昇跨文化交際的實際能力，增加交際信心。