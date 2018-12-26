日本退出國際捕鯨委員會 重啟爭議性商業捕鯨

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本今（26）日宣布退出國際捕鯨委員會，重啟備受爭議的商業捕鯨活動，但僅會在自家海域，不會涉足南極地區。

《美聯社》報導，日本已停止商業捕鯨達30年，但其「基於科學研究尋求永續海洋資源利用」之政策，與國際捕鯨委員會（International Whaling Commission, IWC）立場始終無法相容，因此決定退出，2019年7月重啟商業捕鯨活動。

內閣官房長官菅義偉表示，未來捕鯨僅限於日本海域、200浬經濟海域內，絕不會遠征至南極及西北太平洋海域。

菅義偉指IWC已受保育人士把持，一味管控捕鯨數量，著重鯨魚保育，卻忽略了其角色也涵蓋推動捕鯨產業，日方對此相當失望。1980年代，IWC以鯨魚數量下降為由，禁止商業捕鯨，日本遂改以科研目的從事捕鯨活動，並稱鯨魚數量已恢復至可恢復商業捕鯨的程度。

國際對日本假科研之名行販售鯨肉之實多所批評，綠色和平（Greenpeace）組織譴責日本退出之舉，反駁日方聲稱鯨魚數量已恢復之論調，並強調海洋生態正受汙染與過度捕撈所威脅。

日本捕鯨已有數百年歷史，在國際抗議下，近年來已減少捕撈。退出IWC之舉，停止野心勃勃赴南極捕鯨之行動，把規模縮減至自家海域，或可視為是日本為挽回顏面之舉措。

根據日本漁業官員，日本每年吃進數千噸鯨肉，消費者主要是老年人口，想一嘗懷舊的滋味。然而，批評者指，若年輕人不把鯨肉當食物，日本所謂永續性商業捕鯨產業根本無以為繼。

東京鯨肉產品（圖／美聯社）