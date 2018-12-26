美墨邊境難民收留中心 第二名兒童病逝

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）為了逃離戰亂、貧窮還有犯罪肆虐的家鄉，大概上千人從宏都拉斯、瓜地馬拉還有薩爾瓦多等中南美洲國家長途跋涉，來到「機會之地」美國，只是對他們而言這並不是旅途的結束，而是另一個漫長等待的開始，而很多人，在邊境的收留中心中，等不了這麼久，尤其是兒童。

美國移民當局日前證實，一名八歲的瓜地馬拉難民兒童Felipe Alonzo-Gomez在被拘捕後，於收留中心中過世，這是第二個在美國邊境的收留中心逝世的兒童，此前是七歲的Jakelin Caal，這名同樣來自瓜地馬拉的小孩在被拘捕後數小時死亡。

德州的民主黨眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)表示，他已經要求啟動議會調查程序，並呼籲美國政府應該讓所有被拘留的難民保有基本的人權尊嚴，並提供所有必要的醫療服務，現階段當局關閉合法的入境口岸，已經嚴重影響孩童的安危。

美國海關及邊境保衛局在一篇聲明中指出，Felipe在之前就有生病的症狀，醫生給予簡單的診療後開了阿莫西林還有布洛芬，然後讓他返回收留中心，但是當天晚上他又被送回醫院，出現上吐下瀉的症狀，隨後在幾小時後宣告不治。

在此之前的Jakelin則是與家人一同穿越邊境時被移民局人員逮捕拘留，隨後在拘留中心發高燒，最後因肝功能衰竭辭世。相關單位則告訴《華盛頓郵報》，Jakelin曾經燒到快攝氏41度，肝功能衰竭則是源自於因為長期沒有進食、飲水而導致的嚴重脫水和休克症狀。

事實上這段時間，美墨邊界的情緒一直很緊張，上(11)月美國邊境警察還朝難民釋放催淚瓦斯，川普為了實踐將「移民」擋在邊界的的競選承諾，大批抵達邊境的難民仍被收留在邊境的拘留中心，然而究竟是「難民」還是「移民」，這或許才是美國邊界最應解答的問題。