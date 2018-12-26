涉違國安法出庭 新科北市議員侯漢廷不認罪

台北地院今天開庭審理新科台北市議員侯漢廷、新黨青年軍林明正等人涉違國安法案，侯漢廷在庭上否認犯罪，還說他的理念是兩岸終極統一，但不代表支持共產黨政權。

侯漢廷說，「我的政治理念是兩岸終極統一，但不代表我支持共產黨政權，也不代表我會為共產黨做事」，他批檢方「先射箭再畫靶」，把他關於兩岸交流活動草率粗暴地去認定為意圖危害國家安全與社會安定。

侯漢廷指出，檢方起訴書內看不出他有危害國家的意圖，更沒有發展組織的行為，所以應不成立犯罪。

林明正以台語說「我是一個正港的台灣人，我的祖先在清朝時，就來到台灣宜蘭，我認為台灣人就是中國人。」他加入新黨，積極參與中華兒女學會、中華講武堂、台大中華復興社等社團活動，希望為和平統一盡一份心力，中華講武堂是為了新黨而成立，這些社團都是早於周泓旭來台之前就已成立。

林明正說，檢方帶有色眼鏡看世界，起訴事實都是不成立犯罪。

林明正委任律師提及監察院對本案偵辦有糾正報告，當場引發公訴檢察官不滿，檢辯雙方為此激烈爭辯。

公訴檢察官說不該「拿雞毛當令箭」亂指檢察官搜索的過程，希望要指摘檢察官就拿證據出來；律師則抨擊檢察官把監委的調查報告比擬成雞毛，違反五權分立原則。

台北地檢署偵辦中生共諜周泓旭案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，今年6月依違反國家安全法將王炳忠與其父王進步、林明正、侯漢廷等4人起訴。

台北地方法院原本採不公開審理，經王炳忠等人主張公開審理，北院決定公開審理並開放民眾旁聽，並於12日訊問王炳忠與其父王進步後，今天訊問林明正、侯漢廷。