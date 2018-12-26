越南152旅客脫團失聯 移民署：已掌握名冊將強力追查

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）交通部觀光局昨（25）日證實接獲東森旅行社通報，該旅行社接待的4個越南旅行團共153人，在昨日集體脫逃，僅剩領隊1人。

外交部表示，已通知我駐越南代表處停止核發獲觀光局核准的182張簽證，以阻絕於境外。而移民署對此已組成專案小組，將與警方一起進行追查失聯旅客下落以及幕後集團。

《中央社》報導，本次脫逃的遊客乃是透過觀光局「觀宏專案」審核通過入境，東森旅行社在21日、23日各接待1與3團，包括領隊在內，共計153人，卻在25日向觀光局通報旅客集體脫逃的情況。

外交部已立即註銷152名失聯旅客簽證，包括男性102人以及女性50人，並通報移民署與國境事務大隊。

外交部表示，目前在越南尚有182名觀光客獲觀光局核准旅遊簽證，已請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證，以阻絕於境外。

移民署對此表示，本次共232名越南籍旅客透過「觀宏專案」來台，其中153人均從高雄小港機場入境，移民署已掌握失聯名冊，另外交通部也已經註銷尚未入境79人簽證。

移民署高雄專勤隊並已成立專案小組，並與警方循線共同加強查處上開152名失聯旅客及幕後集團，查獲後將深入清詢及偵辦，再辦理遣返出境，並管制3-5年不得來台。

目前適用「觀宏專案」的國家包括印尼、印度、越南、柬埔寨、緬甸及寮國等６個東南亞國家，例由交通部觀光局許可的優質旅行社籌組旅行團來台，團員名單皆須經過觀光局審核通過後，正式函送外交部據以核發電子簽證。