節慶低血糖症後群　收假後就診人數高一成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一年一度跨年連假又要到了！相信很多人已經準備好要徹夜狂歡，對有跨年計畫的糖友們可要注意「節慶低血糖症候群」。林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科林嘉鴻醫師表示，一般人熬夜、作息不正常，只要在假期結束前調整即可，但對糖尿病患者而言，用藥後若作息不正常，或狂歡忘記調整藥量就會增加低血糖的發生機率，可能導致心悸、發抖，低血糖嚴重更會造成昏迷。

林醫師指出，節慶後低血糖在跨年、連假後就診率較平常高出一成，主因可能來自於過去糖尿病用藥存在藥效釋放穩定性不足的問題，一旦患者用藥時間不規律，便容易發生低血糖，甚至發生昏迷、致死的憾事。

林醫師指出，血液中葡萄糖是大腦的最主要養分來源，當體內血糖值界於50~60mg/dl，身體會產生自律神經症狀，如：心跳加速、顫抖、冒冷汗等。一旦血糖低於50mg/dl，腦部養分不足，可能會導致幻覺、胡言亂語，嚴重時甚至會昏迷不醒或造成腦部功能損傷。

如低血糖發生在一般時間，患者都還能透過糖果、果汁讓血糖回升，倘若低血糖發生在睡夢中，在患者毫無知覺狀況下，便可能會在睡夢中昏迷、一覺不醒，甚至死亡。就算能及時補充葡萄糖，長期讓血糖處於高高低低的狀態，會增加併發症的發生風險，疾病預後也不理想。

事實上，不論是服用口服藥或施打胰島素的患者都可能會發生低血糖。林醫師說明，糖尿病患反覆發生低血糖主因來自於「用藥」行為，若患者未做好飲食、生活作息的搭配，用藥時間不規律、或進食量不定，藥物劑量沒有隨之調整，便很容易引發低血糖，提醒糖友配合醫囑才是最有效控制病情的方法。