LINE中文聊天機器人　預計明年第一季上線

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）社交通訊軟體 LINE已於近日宣布，由台灣團隊開發的中文客服服務最快將於明（2019）年第一季推出，未來透過官方帳號，聊天機器人將攜手真人客服，為客戶解決LINE相關問題。

LINE近日在台舉辦第 3 屆開發者大會 LINE TAIWAN TechPulse 2018，首度公開重點服務 LINE Pay 內部技術架構、九款聊天機器人新功能、3款聊天機器人開發工具等共14個議程，透過分享 LINE的技術與優秀案例，讓開發者可以更認識 LINE 提供的開發資源。

中央社報導，LINE台灣 LINE平台新創事業暨產品開發部總監陳鴻嘉受訪指出，LINE 已在日本推出客服聊天機器人，但僅限於日文用戶；LINE 台灣團隊今年「從零開始」，把客戶在 LINE上面常問的問題，例如帳號轉移等，合計 4,000~5,000 題的問答集用來訓練聊天機器人，設法提高題目與答案配對的精準度。

陳鴻嘉表示，其他需要用到聊天機器人的場域可能包括專家諮詢服務，例如從聊天對話中找出用戶偏好，推薦用戶適合的金融服務；另外，像是餐廳老闆尋找工讀生，以往需要一一打電話聯絡，透過聊天機器人可以一次向所有想打工的學生發送訊息並統整回覆，能夠更快排出班表。