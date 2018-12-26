暖冬腸病毒疫情續燒　又新增2例重症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今年暖冬，國內腸病毒輕、重症疫情持續，上周新增2例腸病毒併發重症病例；提醒家中有嬰幼兒的民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，降低腸病毒傳播的機會。

疾管署表示，上週新增的2例幼童腸病毒重症病例，為中部4歲女童及北部2歲男童，其中4歲女童本（12）月初起因陸續出現咳嗽、鼻涕、急性無力肢體麻痺等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症。

2歲男童於本月中旬因出現發燒、疱疹性咽峽炎、肢體無力與抽搐等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確認感染克沙奇A10型腸病毒併發重症。所幸2人經治療後，狀況均已改善並已出院。

疾管署再次提醒，連假將至，國人旅遊、拜訪親友的機會增加，如會接觸嬰幼兒應提高警覺，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，且須搓揉20秒以上。嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。

此外，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。