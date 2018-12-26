任公職期間匿名在媒體撰稿收數百萬　監院認定管中閔違法

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）管中閔獲聘台灣大學新任校長職務，但知情人士爆料，管過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元，已經該媒體證實。監院初步認定管違法兼職，不排除提案彈劾。

自由報導，知情人士爆料，管中閔101年起擔任行政院政務委員、經建會主委，以及國發會主委等公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，但當時行政院卻渾然未覺。

政府人事單位指出，政務官的額外收入須報行政院同意，每月不得超過1萬7千元，即使學者在借調期間執行科技部計畫也須報准。寫稿雖不在禁止之列，但通常是偶爾寫一、兩篇。

該週刊向自由證實，管中閔的專欄每週都有財經評論，自由研判管每週供稿，以每年60餘萬元推算，一篇稿費逾1萬元，專欄題目包括「經濟復甦央行有責」、「平心靜氣再論示範區」，還曾有大力稱讚國發會主委的文章。

監院仔細比對管的報稅資料，以每年領取60餘萬元、平均一個月5萬元的稿費來看，「不可能只寫1、2篇」。監院初步認定管違法兼職，不排除提案彈劾。法界批此舉違反公務員服務法；傳播學界也質疑其違反行政倫理、政媒不分。

律師黃帝穎分析，公務員服務法第14條第一項明定公務員除法規外，不得兼任他項公職或業務，而依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費；管若長期投稿並有固定收入，可實質認定兼職。