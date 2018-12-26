(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)相信台灣民衆常常聽部分媒體宣傳，中國行動相當方便。但《日本經濟新聞》報導，行動支付反而造成不諳手機的長輩，以及在中國無銀行帳戶的外國人不便。來看看報導怎麽說。

報導指出，中國開始出現聲音，質疑這樣忽視無法使用智慧型手機消費者的行為，甚至導致盒馬鮮生等知名店家，特別開設現金專用的收銀檯。

《日本經濟新聞》指出，中國之所以會有這麽多都市店家，拒絕收人民幣現金，是因為僞鈔橫行，且保管現金也會耗費成本。不過，其實中國網路人口，只有全國人口的五成左右，鄉村地區還是有大量民衆，過著沒有網路的生活。

因此，中國央行中國人民銀行特別下令，禁止店家拒收現金，以避免無法使用手機者遭歧視，但情況其實並無改善，因為很多店家沒有現金找錢。

《日本經濟新聞》記者就曾受害。他指出，自己在杭州一處餐廳，想用現金結帳時，遭到拒絕，最後用信用卡才成功完成結帳。但他在上海的餐廳，卻曾被拒收信用卡。他指出，行動支付普及，反而造成該國信用卡使用不普遍。

《日本經濟新聞》報導，要在中國使用行動支付，必須要在該國開設銀行帳戶，還要擁有電話號碼，但這對外國人來説，相當困難。

報導警告，這種排除外人的行動支付圈，若持續擴張，將導致交易出現困難。而《台灣英文新聞》也曾報導，辛巴威行動支付大當機，導致全國經濟停擺，引起讀者關注。因此在享受行動支付便利的同時，我們似乎也不該忘記其風險和負面影響。

日經：中國行動支付造成外國人不便 成交易障礙