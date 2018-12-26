屏東廢棄米倉躍文青咖啡館　「大和頓物所」體現南部生活步調

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）屏東「大和頓物所」咖啡館前身為廢棄米倉，團隊結合飲食、藝術以及大自然重新打造空間，並協助年輕藝術家創作及販售作品。

屏東竹田車站建造於1939年日治時期，對面的老碾米廠「大和頓物所」已經空了近40年之久，現由丁尺建築師事務所（JR Architects）攜手「大和」團隊將廢棄老屋改造再生為咖啡館。



「大和頓物所」咖啡館前身為廢棄米倉（圖/丁尺建築師事務所）



「大和頓物所」咖啡館設計重視自然光線及空氣流動（圖/丁尺建築師事務所）

丁尺建築團隊表示，希望維持穀倉空間的歷史質感，而在完全保留現有穀倉結構與外牆的原則下，置入一個新的空間量體。新建築的雙斜屋頂是對於舊穀倉形式的回應，入口處刻意處理量體脫開，退讓出讓天光撒下的虛空間，將視覺線性引導至後棟倉庫。

「大和頓物所」咖啡館由米倉改建而成，保留其原本的架構，設計試著體現南台灣的氛圍，使用大片玻璃讓陽光進來，大量的植栽蕨類和台灣欒樹都是南部鄉間的景色，希望大家進到店裡時，能感受的輕鬆又自在的在地氛 圍。

團隊提及這間店的開設緣由，當初因業務量慢慢增加，大和咖啡館一直希望有個大一點的空間，方便囤放生豆和烘焙熟豆，因而產生規劃大和頓物所的構想，同時也希望可提升咖啡設備進而服務更多需要咖啡豆的朋友。

在大和咖啡館不難看出，其當代的設計風格延續原有空間特性，體現「永續生存」的概念。此品牌希望成為大家交流的平台，並讓更多年輕人選擇到屏東發展；2樓更規劃為展覽空間，協助年輕藝術家在裡面創作、發表、販售作品，飲食、藝術、自然的結合也成為此地的特色。