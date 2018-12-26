聯徵中心表揚信用資安控管、查詢績優金融機構40家

（台灣英文新聞）聯徵中心是我國完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，致力於提供正確、完整、即時的信用資訊，協助金融機構在徵審業務中能掌握客戶整體信用風險。聯徵中心自96年度起每年舉辦「金安獎暨金質獎表揚大會」, 期藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

第十二屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」於107年12月26日舉辦。會中頒發國內 執行信用資訊安控表現績優機構 的「金安獎」12家、 報送信用資料績優 機構「金質獎」15家、新增的「信用資訊查詢」表現績優者的「金優獎」12家及「特別貢獻獎」1家，每家機構獎座乙座；另頒發績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名、「金優獎」16名及「特別貢獻獎」2名，每名獎勵金五萬元。

本次表揚大會邀請金融監督管理委員會顧主委立雄、金融監督管理委員會銀行局邱局長淑貞、中華民國銀行公會秘書長楊枏，及行政院農業委員會農業金融局韓主任秘書寶珠等貴賓撥冗蒞臨致詞及頒獎，各得獎績優機構高階主管亦出席與會。

今年金安獎、金質獎、金優獎及特別貢獻獎得獎績優機構及績優人員(含國內外銀行、保險公司、票券公司、信用合作社、農漁會等)共計40家機構與51位人員(見下表)。另外今年度特頒特別貢獻獎予臺灣銀行，為表達其定期維護舊制勞工退休準備金專戶資料之謝忱，臺灣銀行自104年9月起每月彙整相關資訊透過勞動部提供予聯徵中心，使會員機構核貸業務時，得以查詢各事業單位勞工退休準備金提撥狀況，協助同業機構風險控管，獲頒特別貢獻獎實至名歸。

本次接受表揚之機構及人員經聯徵中心辦理初選後，再邀請金融監督管理委員會銀行局、保險局、行政院農業委員會農業金融局及中華民國銀行公會代表組成審核委員會，進行複審，足見本項評選作業於主管機關之把關下，審慎進行。

聯徵中心對自我要求提升信用資訊蒐集之廣度與深度亦未曾停歇，在今年世界銀行發布《2019經商環境報告》中，由聯徵中心負責的「信用資訊指數」連續第5年獲得8分滿分佳績，本報告共對190個經濟體進行評比，高於東亞及太平洋區國家的平均分數4.2分，也高於OECD(經濟合作暨發展組織)全體高所得國家的平均分數6.7分。

另外聯徵中心今年8月舉辦第二屆亞洲信用報告機構平台ACRN大會，共9國12個信用報告機構之首長與其主管機關代表來台與會，透過ACRN平台加強與國外金融主管機關監理合作及與各國信用報告機構資訊交換與經驗分享，協助金融機構海外佈局及業務拓展，經由此次大會的交流互動，為台灣及亞洲信用報告產業未來的發展尋求新方向。

聯徵中心期許在追求「強化信用資訊安全、提昇信用資料品質及擴大信用資訊加值」之目標下與會員機構共同締造台灣更優質健全之信用交易環境，進而提升我國金融業資產品質、提高社會大眾對信用資料之珍惜與重視，以及聯徵中心得以永續經營等三贏之局面。