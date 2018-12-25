富邦證券首檔ETN標的指數　獲證交所與櫃買中心審查同意

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）富邦證券本月初向證交所送件申請「 臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」 標的指數資格認可已獲證交所審查同意， 為金管會發布指數投資證券相關法規以來， 首檔通過證交所標的指數資格認可之券商。

富邦證券「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」 是由臺灣指數公司所編製，自蘋果(Apple)公司最近公布供應 商名單中，選取在證交所上市之公司， 符合流動性及財務穩健等條件之前10大成分股組合而成。「 特選大蘋果報酬指數」最新成分股依2018年第三季底權重占比依 序為大立光、台達電、日月光控股、台積電、鴻海、可成、廣達、 國巨、和碩及光寶科，在蘋果公司每年公布供應鏈後， 該指數將每年進行1次成分股審核，以期更符合該指數特性。

同時，富邦證券向櫃買中心送件申請「 臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」 標的指數資格也獲櫃買中心審查同意，同樣為首檔取得上櫃ETN標 的指數資格之券商。「存股雙十等權重報酬指數」 由臺灣指數公司編製，除考量市值與流動性外， 透過多因子指標對上市股票進行評分，再依電子、 金融及傳產三大類別市值比例來分配各類別的成分股檔數， 最後綜合評分依序選取排名前20檔之成分股。

富邦證券表示， 在分別通過證交所與櫃買中心之標的指數資格審查會議後， 將於近日檢具相關書件向主管機關申報發行ETN商品，預計明( 2019)年4月底掛牌上市。