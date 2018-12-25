中華電信2019年1月至6月國際電話優惠方案

中華電信公司為回饋客戶，提供農曆春節期間拜年優惠， 並且實施市話撥打009國際電話優惠、 快樂講優惠及行動撥國際滿額回饋等優惠方案， 讓您與國外的親友有話慢慢說。

農曆春節除夕至初三（2月4日～2月7日） 市話客戶全天候撥打009國際電話至中國大陸、香港、美國、 加拿大，每通電話不限通話時間，可享優惠費率每6秒0.1元( 每分鐘1元)，讓您春節拜年講得久，福氣越長久！

春節之外， 中華電信亦提供市話客戶於促銷優惠時段撥打009國際電話至中國 大陸、香港、美國、加拿大， 每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.1元(每分鐘1元)， 日本每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.6元(每分鐘6元) 、泰國每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.5元( 每分鐘5元)。

針對高用量的國際電話客戶， 中華電信提供市話住宅及行動個人客戶009/ 019快樂講優惠方案，客戶申請美加快樂講、澳洲快樂講、 中港新快樂講，每月繳交定額月租費， 當月最高可享900免費分鐘數，超過免費分鐘數仍可享優惠費率。

行動電話撥打009/019國際電話， 可享國際電話滿額回饋好禮，凡是行動電話月租型用戶(包含中華、 遠傳、台哥大、亞太、台灣之星等)，趕快撥打客服專線0800- 080-100，選擇參加A方案、B方案，或是C方案之後， 全天候撥打009/019國際電話，每月只要滿200元， 或每季滿1,000元，可依登記的方案獲贈好禮，早登記早享受， 打越多，回饋越多！

欲知詳情，請上中華電信官網http://www.cht. com.tw/aboutus/messages/msg- 180620-165732.html， 或電洽24H客服專線0800-080-100