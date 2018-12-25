養豬大縣雲林　防堵豬瘟即起禁廚餘養豬

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）雲林縣內飼養超過146萬頭豬，為全國養豬數量最多縣市，今（25）日宣誓就職的縣長張麗善在下午宣布，全面禁止廚餘養豬，後續將配合中央政策，提出更有效的具體作為，以確保養豬產業的永續發展。



張麗善表示，為保護本縣養豬產業，避免非洲豬瘟危害，雲林將成為全國首先禁用廚餘養豬縣。縣府團隊規劃廚餘去化三階段執行，首先，由鄉鎮市公所蒐集的廚餘禁止養豬，改為有機堆肥；其次，委託民間業者辦理家戶、社區、學校的堆肥製成有機肥料；第三階段全縣餐廳等事業廢棄物，委託民間堆肥或焚化，未來朝向發展綠能等廚餘能源化，達到廚餘去化再生利用及防範控制疫情的目標；至於轉用飼料的補貼，將配合中央訂定辦法後執行。

張麗善另說明，將強化雲林防疫，以邊境防疫、阻絕境外，廚餘管制、盡速禁止及豬場防疫、落實消毒等措施，防堵疫情入侵，維護養豬產業穩定發展。至於轉用飼料養豬的補貼或離牧，張表示將配合中央訂定辦法後執行。



對此，2018台灣養豬青年聯盟理事、養豬業者張佑誠說：「樂見其成」，畢竟以廚餘養豬，有可能成為防疫漏洞。

雲林縣政府統計，雲林縣養豬場1211處，在養頭數146萬隻，居全國之冠，其中約有4萬5000隻餵養廚餘，大多是小型養豬場；農業處及動植物防疫所人員下午也立即出動到養豬場宣導，促請業者配合禁用廚餘，以全面防疫。