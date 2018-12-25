台中花博「土川之圳」展覽　人文故事一覽先人智慧

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）由范承宗、廖珮珊策劃的「土川之圳」展覽，座落於台中花博發現館內，展場音樂由林強操刀，透過物件、聲音、設計回顧水圳對於先民的重要性。

策展人范承宗表示，「土川之圳」​的「圳」，為土與川的結合，是人與溪河共處的橋樑。人以土造圳，向天地借水耕作與生活，有了自然慷慨的滋養，人才得以在這片土地豐衣足食，生生不息。



「土川之圳」​位於台中花博發現館（圖/范承宗）

「土川之圳」由范承宗以及有人類學背景的廖珮珊合作，在初期田野調查的階段，他們先從台中的大甲溪開始看起，好奇大甲溪的水從何而來，又都流向何處？接著拜訪幾位文史工作者和地方社團，借他們的經驗引路，一起沿大甲溪走，跟著水流經過幾座人造的水圳，流向台中各方。

策展團隊被水圳在過去生活中扮演的角色深深吸引，因此建構出「土川之圳」展覽。范承宗表示，圳是人透過世代累積出的智慧，向自然借來的水被引入田間，灌溉出富饒的物產，被引入家戶，洗去一日的辛勞，沒想到跟著圳走能見到不少有趣的事，包含民間傳說、科普知識、歷史故事、古老智慧和已不復存在的手工產業等等，從這些迷人的故事裡，經過授權、採集和呈現的重重關卡後，挑選出23個動人故事。

「土川之圳」試著以人、圳、溪河間的關係設計展場，展場中出現的稻從天上朝向地上呼應人向天借水種稻，採收後織成遮風避雨的頂，成熟的白米從上灑落，承載著天賜的水文故事。



展場包含23個小故事（圖/范承宗）



展場設計結合人、圳、溪流意象（圖/范承宗）