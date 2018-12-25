倉促放行台大聘管... 行政院卓榮泰：同意葉俊榮為此負起政治責任

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）教育部長葉俊榮昨（24）日宣布「勉予同意」管中閔任台大校長，令府院錯愕及民進黨內砲轟；行政院秘書長卓榮泰25日傍晚在記者會上指出，行政院長賴清德下午在與葉俊榮會面後，已簽准葉當面提交的辭呈，同意他為此負起政治責任，而行政院的態度是尊重教育部的權責所做的決定。

教育部長葉俊榮選在耶誕節前夕，突如其來召開記者會，宣布勉予同意聘任管中閔任台大校長，而會中說道「絕對不戀棧、堅持做對的事」的葉俊榮，彷彿在替之後的可能動向埋下伏筆。信傳媒報導，葉俊榮之所以會執意放行管案，背後其實有王金平居中穿針引線。外傳，葉俊榮在做出決定沒通知行政院，反倒是在記者會前先致電給國民黨立委柯志恩先傳達他的決定。

葉俊榮接下教育部長一職後，要求台大校長遴選委員會補正程序瑕疵，重新開會，但卻屢遭台大遴委會拒絕。孰料，葉俊榮卻臨時來個大轉彎，僅在開記者會前2小時，以簡訊告知行政院長賴清德表示「對管案有新想法」，接著就召開記者會宣布發聘管中閔。

行政院秘書長卓榮泰在25日記者會上指出，葉俊榮今午後進入行政院向賴清德致歉，也明白他的決定所造成行政院團隊在回應上的困擾，為此擔起完全的責任，今起完全辭去教育部長的職務。

卓榮泰表示，行政院充份尊重教育部就此事基於權責所做的決定，但認為葉俊榮在回報院長的程序應更嚴謹，應回報決定的內容，而不僅是報告決定的時機，這是現在及未來行政院團隊在運作上彼此所需有的尊重。

總統府稍早表態，對此案立場和行政院一致。民進黨團包括民進黨立委羅致政、王定宇及吳思瑤等人昨日起砲轟教育部，表示無法接受葉俊榮的決定。

卓榮泰補充，教育部就此決定已行文至台大，往後看不到有理由去改變這個狀況。卓也表示，總統府下午已回應會尊重行政院在此事後續的處理及決定。

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