理想大地兒童限定 免費招待入住

2018年進入尾聲，全台瘋傳落羽松的美圖，花蓮理想大地渡假飯店也有從未曝光的落羽松秘境，秘境位於飯店旁的二期開發區域，多年來植栽整地 ，今年入秋後隨季節交替，河畔邊落羽松林，針葉翠綠轉澄紅的漸層色澤，搭配花蓮藍天白雲，如同北歐風情的唯美畫作，陽光灑下更顯鮮豔動人，趕快揪家人一起朝聖理想大地的限定秘境，免出國也能看見歐洲城市的絕美景色。

以西班牙建築聞名的理想大地，除了鄰近落羽松秘境，園區內獨有的河道景觀以及純淨負離子芬多精空氣，不僅適合放慢腳步慢遊，入秋天氣更適合單車慢騎園區或探訪鄰近田野鄉道，悠閒享受不輸國外渡假氛圍。為鼓勵大家來花蓮享受理想度假，明年一、二月入住官網指定假期專案(春節除外)，免費招待乙位7-12歲兒童，想要預先規劃寒假家庭旅遊，千萬不可錯過，園區內魔法氣球、彩繪花蓮石、兒童律動、兒童美勞教室和兒童遊戲屋等多項免費兒童活動，絕對讓大小朋友都開心。

飯店每天下午時段另提供親子兒童賽車場，戶外寬闊的遊戲場域，讓小朋友體驗環繞車道的兜風快感，湖光山舍的生態園區更可付費體驗竹筏搭乘或親手製作窯烤麵包DIY，讓小朋友在旅行中認識生態環境，一堂沒有桌椅、最身歷其境的大自然教室就在理想大地。更多詳情請查詢官網www.plcresort.com.tw，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。