老菸槍當心　患肺阻塞不自知　爬山喘不過氣險喪命

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）58歲的王爺爺是菸齡40年的老菸槍，日前開始出現「酷酷嗽」的症狀，仍改不了他吞雲吐霧的習慣。直到全家出遊爬山，王爺爺1分鐘走不到10幾階，就氣喘連連，且咳嗽得比以往厲害，甚至因呼吸困難而昏倒，經醫師診治確診罹患「肺阻塞」。回想以往發病情景，王爺爺感嘆「就好像只能透過一支吸管呼吸，幾乎喘不過氣」，出院後決心戒菸，按時用藥回診，讓病情明顯獲得控制改善。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志指出，肺阻塞為慢性呼吸道發炎導致呼氣流受阻，使病人喘不過氣彷彿只能透過一根細吸管呼吸。因肺阻塞常見症狀為咳、痰、悶、喘，多數患者僅認為是感冒引起無警覺意識，而延誤就醫錯失黃金治療期。

國健署署長王英偉表示，肺阻塞發生原因主要是由吸菸或其他有害微粒或氣體，引發肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，一旦肺泡與支氣管結構被破壞便無法恢復。

王英偉署長進一步說明，研究顯示，吸菸量與肺阻塞死亡風險成正比，每日吸菸量越多死於肺阻塞的風險越高，長期暴露於二手菸環境也會提高42%罹患肺阻塞的風險；更嚴重的是，兒童時期暴露於二手菸環境，成年後死於肺阻塞的風險增加31% ，表示二手菸對兒童青少年的危害是從小開始，因此呼籲遠離菸害，是預防及治療肺阻塞最經濟有效的方法。

近年台灣胸腔暨重症加護醫學會參考許多文獻，推出「一分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，希望透過落實肺阻塞篩檢生活化，讓民眾可以隨時隨地利用爬樓梯來檢視自己的肺活量：

0~30 階：

如果 1 分鐘內，登階未達 30 階，就屬於高風險族群，民眾需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰的症狀，盡速就醫檢查。

30~50 階：

如果 1 分鐘內，能登階 30-50 階，屬於中重度風險族群，需多留意自身肺功能。

50~80+階：

如果 1 分鐘內，能登階 50 階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。