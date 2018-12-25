【不斷更新】日防衛省：南韓船艦多次瞄準日飛機

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)南韓海軍船隻疑似以射控系統雷達鎖定日本飛機，準備對其開火問題最新消息。日本防衛省最新回應指出，南韓軍艦確實對日本飛機，連續發出射控系統雷達電波。

日本防衛省新聞稿指出，日本已對遭雷達照射的P-1海上巡邏機，進行詳細檢查，發現該機確實曾遭到射控系統雷達多次照射。

另外，防衛省還指出，日本P-1海上巡邏機完全遵照國際法和國内法飛行，並與韓方船隻保持一定高度和距離，並試圖用無線電聯絡，但韓方無回應。

防衛省再次表示，對本次事件感到相當遺憾，但強調這不應讓日韓兩國國防部門合作程度受到影響。

以下是稍早報導全文，僅做細部修正，請參考。

（發稿時間：2018/12/21 17:43）

日本媒體發佈快報！指出南韓軍艦，竟將射控系統鎖定日本自衛隊飛機。

根據日本《NHK》發佈的緊急快報，日本防衛省説明，20日飛行於日本海的日本海上自衛隊P-1海上巡邏機，竟遭到韓軍艦艇，以射控系統雷達鎖定。

以射控系統雷達鎖定鎖定對方飛機，有即將發動攻擊的意涵，往往導致雙方國家不愉快。日本防衛大臣岩屋毅將在稍後舉辦記者會進行説明。

日本防衛省内部人士告訴《NHK》，日本自衛隊和南韓軍隊之間，發生這樣的情形，實為罕見，因為就算政府間有衝突，兩國部隊之間仍一直保持友好關係。消息人士認為，需要仔細調查為何南韓軍艦會進行這樣的行為。

（發稿時間：2018/12/22 09:56）

我們21日台灣時間下午5點半左右，發佈緊急快報，報導南韓海軍軍艦疑似準備對日本飛機開火的消息，吸引國内外讀者關注。對此，日本方面表示此行為相當危險，呼籲韓方日後多加注意，而南韓方面則説明，當時其實是為了營救北韓漁船，才會開啓雷達。

日本《NHK》報導日本防衛大臣岩屋毅在昨晚臨時記者會中，表示希望先了解南韓方面説明，並避免此事導致日韓關係惡化。

日本政府批評，以射控系統雷達鎖定對方飛機，是相當危險的行為，已向韓方抗議，希望避免日後再發生類似情形。《NHK》報導，日本政府將在24日的日韓外交部司長級會議中，再度與韓方討論此事。

不過，據南韓媒體獨家報導，韓海軍會對日飛機開啓雷達，似乎是為了營救罹難的北韓漁民。

南韓《東亞日報》引述南韓政府消息人士説法，表示20日當天，南韓海軍和海巡單位，在日本海（南韓方面稱所謂「東海」，韓文為동해）海域營救了一艘重量未達1噸的小型北韓木船。據了解，當時船上有4到5位北韓民衆。

根據報導，船上有1到2名民衆，已無生命跡象，剩下的人也多因長期未得補充水分食物，而呈現脫水症狀。

消息人士告訴《東亞日報》，從不幸死亡者屍體及幸存者狀況推斷，他們似乎已經在海上漂流2到3周。

《東亞日報》報導，當時漁船向通過其附近的船隻，發送求救信號，被南韓海軍船艦截獲，因此緊急派遣驅逐艦前往營救。

不過，報導介紹，這些北韓民衆似乎不是想逃離北韓，只是在捕魚期間，受到惡劣天氣影響，才會失去控制，漂泊日本海上。消息人士表示，幸存漁民已表明，希望康復後返回北韓。

消息人士向《東亞日報》説明，南韓已透過外交途徑，向日本説明20日當天情況。

不過，此事似乎仍造成日本部分民衆及媒體，感到相當不滿，日本《產經新聞》報導標題就直接表明，如果是美國飛機被鎖定的話，飛行員早就擊沉船艦了。

《產經新聞》説明，以射控系統雷達鎖定對方飛機，就是「攻擊預告」，為相當危險的行為，被鎖定者就算先發制人攻擊，在國際法上也完全不會有問題。

報導介紹，射控系統主要用於發射飛彈時，正確追蹤目標物的距離、航路、速度、以及高度，只要再按一個按鈕，就可以立刻攻擊。

日本防衛省幹部告訴《產經新聞》，如果是美軍遇到相同情形，可能會直接視為敵對行為，而徑行擊沉。

對《東亞日報》等南韓媒體的報導，防衛省幹部憤怒地向《產經新聞》表示，20日的情況若非韓軍有意，就絕對不可能發生。

《產經新聞》還引述日本外務省幹部説法，表示若此事導致日韓關係惡化，將讓中國和北韓得利。

（發稿時間：2018/12/22 12:13）

南韓軍艦疑似準備對日本飛機開火問題不斷更新。對於韓方稍早表示，韓軍雷達是為營救北韓漁船的説法，日本防衛省反駁。

日本防衛省於22日上午，發佈聲明表示，經過相關部門仔細分析後，防衛省確定20日海上自衛隊P-1海上巡邏機，確實是遭到射控系統雷達鎖定。

另外，對於南韓《東亞日報》等媒體報導，南韓當時是在營救北韓漁民的説法，日本防衛省也在聲明中駁斥，説明射控系統的雷達，是用於實施攻擊前，測量攻擊目標精准方位距離，而不是進行大範圍搜索行動。聲明指出，如果當時南韓方面真的在營救人員，則應會使用水上搜索雷達。

上方《東亞日報》連結内報導雖為韓文，但有附相對位置地圖，有興趣讀者可點入參考。

聲明警告，使用射控系統雷達鎖定對方，恐導致無法想像的意外，相當危險，而且就算南韓當時真的是在找北韓漁船，這樣做還是相當不妥，因為附近難保不會有別的船隻飛機。

聲明指出，南韓簽署的海上衝突回避規範（Code for Unplanned Encounters at Sea）中，就有明文規定船隻飛機相遇時，不應使用射控系統雷達鎖定對方。

最後，防衛省表示，對20日的情況感到相當遺憾，並將要求韓方採取必要措施，以免類似情事再度發生。

（發稿時間：2018/12/25 09:09）

南韓海軍船隻疑似以射控系統雷達鎖定日本飛機，準備對其開火問題最新消息。日本外務大臣河野太郎表示，目前日韓雙方已展開技術性討論，確認相關事實。

日本《產經新聞》報導，南韓軍聯合參謀總部於昨（24）日召開記者會，表示20日確實有用雷達和相機，監視採取「奇怪行動」的日本海上自衛隊P-1海上巡邏機，但強調完全沒有對其發射任何電波。

根據報導，聯合參謀總部還批評，當時反而是日方，採取威嚇性的行動。

對此，日本防衛省高層接受《產經新聞》訪問時，表示日方手上握有遭射控系統雷達照射的證據，並呼籲韓方停止找尋藉口。

日本《NHK》報導，日本外務大臣河野太郎，在外訪地摩洛哥向記者表示，日韓雙方於昨日的司長級協議中，有讓南韓國防部和日本駐韓武官，討論技術性内容，並表示希望在兩國技術人員確認相關内容後，再做評論。