〈時評〉教育部長要教育大家什麼？

有道是：政治歸政治、教育歸教育，因為，兩者有截然不同的精神：政治的原則，講的是少數服從多數；只要過程不違法，多數人選出一個騙子或江湖術士當市長，落敗的一方除了認了還能怎樣？教育則不然，是、非、對、錯（例如地球是圓、是扁，考試作弊是對、是錯），只有自反而縮、雖千萬人吾往矣，沒有投票或舉手表決、少數服從多數的道理！也就是說；在吾愛吾師、吾更愛真理的教育理念下，一百人的錯，也不可以、不可能勝過一個人的對！

現在，「勉予同意管中閔任台大校長」的教育部長葉俊榮，是要「教育」國人：教授違法跑到中國兼職是沒關係的？教授出任私人公司獨董在先、學校報准在後是沒有程序正義問題的？遴選大學校長，只管結果，過程有違法規不要緊（依此類推，學生考卷只管答案對錯，過程有作弊不要緊）？是、非、對、錯，是可以「勉予」妥協的？教育，跟政治一樣，也是牛鬼蛇神、烏煙瘴氣的場域？大學的法規、國家的法律，是訂來讓人「勉予」遵守用的？大學自主就是大學可以自己關起門來當皇帝，即使校長選舉弊端連連，法律也要轉彎迴避？教育部長碰到惡形惡狀的學霸、學閥，只能姑息養奸、息事寧人？是這樣嗎？

教育部長葉俊榮對管中閔競逐台大校長的違法、違規事例採大事化小、小事化無的和稀泥放水態度，倒是台大學生會發聲明認為「此

次遴選過程中有關利益迴避與教授兼職之疑義，並未全面與確實的補正」，「此次遴選程序仍存有瑕疵」，在珍愛真理、護衛法規上，「教育部長零分 台大學生會一百分」。是而讓人忍不住要問：更需要法治教育的，是台大學生，還是任教台大法律系超過廿年的教育部長葉俊榮？

法律系教授出身的教育部長，自己視法律尊嚴於無物、棄之如蔽屣，這樣的教育部，嗚呼哀哉，尚饗！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）