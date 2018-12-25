教育部宣布聘管中閔為臺大校長　蔡英文：措手不及須檢討

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）教育部長葉俊榮昨（24）日下午臨時召開記者會，宣布勉予同意聘任管中閔為臺灣大學新任校長，結束臺大校長遴選後超過一年沒校長的僵局。不過這項決定也因未事先與總統府及行政院溝通讓府院備感錯愕，除了行政院長賴清德稍早受訪表示今日將約見葉俊榮外，總統蔡英文今早也在官邸會見賴清德，請行政院對本案妥善進行處理。

總統府發言人林鶴明表示，今日上午八點左右，蔡總統有請賴清德到官邸，針對昨日教育部宣布臺大校長遴選案一事交換意見。蔡總統認為，此案社會高度關注，作為執政團隊的一員，相關決策應該經過完整的溝通與討論。昨天這樣的處理，讓大家措手不及，尤其讓執政黨團的立委被動獲知訊息，顯然需要檢討。

林鶴明接著指出，針對賴院長表示他今天會找教育部長會談以了解情形，蔡總統也請行政院對本案妥善進行後續處理。

昨日在記者會前約二小時才接獲葉俊榮簡訊通知的賴清德，今日上午出席活動時則表示，公立大學校長任免是教育部權責，但行政院有權責了解各部會所做的各項決策。他稍晚會約見葉俊榮，了解為何在這個時機做這樣的決定後，再跟社會大眾報告。

而針對媒體報導，前立法院長王金平與臺大遴選委員會召集人陳維昭日前曾會見蔡總統一事，林鶴明證實，府方確曾與兩人有二次會面，一次是在6月6日下午，蔡總統就臺大校長遴選爭議會見兩人，另外一次則是總統府秘書長陳菊就本案與兩人另行了解情況。

林鶴明指出，蔡總統在與王、陳兩人的會面中強調，基於外界對於遴選程序的質疑，為了臺大的學生，希望臺大遴選委員會可以展現彈性和善意來處理，不能鐵板一塊，應尊重教育部的權責。但雙方各自堅持立場，會談並無交集，不歡而散。