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國家語言發展法三讀通過　得設臺語專屬頻道

根據條文，所有國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/12/25 14:05
文化部長鄭麗君（照片來源：資料照片／中央社提供）

文化部長鄭麗君（照片來源：資料照片／中央社提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　綜合報導）立法院今（25）日三讀通過《國家語言發展法》，過去討論多時的臺語電視臺將取得法源，未來公廣集團得依法設立臺語電視臺，政府須提出保障措施，以促進語言永續發展。

提案修正《國家語言發展法》的民進黨立委黃國書表示，《國家語言發展法》有關臺語電視臺的設立與製播是外界期盼多時的修法，文化部針對設立臺語電視臺也已經籌備多時，將來興辦可望回應各界期盼，相信這是對民眾有感的政策。

文化部長鄭麗君昨（24）日在立法院朝野黨團協商時表示，相關條文是要求相關單位有「應提供」的責任，文化部編列臺語頻道預算，並不是要另設媒體，而是預算權責關係，「公共電視有公視法，由它提計畫，我們提供預算比較好，不是政府再去設媒體，所以我們支持在公視底下設。」

行政院在今年初通過由文化部擬具的《國家語言發展法》草案，當時行政院長賴清德表示，臺灣擁有多元族群與文化，但許多本土語言面臨傳承危機，相關保存與復振工作刻不容緩。

法案定義國家語言是指臺灣固有族群所使用之自然語言及手語，所有國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。

根據條文，中央教育主管機關應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程，而教育主管機關也應該協助直轄市、縣（市）主管機關以專職方式聘用國家語言師資。

此外，國民參與政府機關（構）行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言。 政府機關（構）應於必要時提供各國家語言間之通譯服務。
文化部
國家語言法
臺語頻道
國家語言

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