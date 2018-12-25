長榮地勤遊柬埔寨染麻疹 可傳染期間台北趴趴走

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，為北部30多歲男性，任職於台北國際航空站（松山機場）長榮航空公司地勤人員，曾前往柬埔寨旅遊，返國後於12月15日起發病。由於個案可傳染期間有捷運、公車及公共場所活動史，並在松山機場櫃檯、登機門等處服務，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

疾管署表示，該名個案11月底至12月初至柬埔寨旅遊，返國後自12月15日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，曾於16日就醫，18日出現咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑及紅疹，20日就醫後住院治療，經通報檢驗於24日確診。依個案潛伏期間活動史研判感染地為柬埔寨，目前住院治療中。

由於該地勤工作負責櫃台劃位、引導等業務，接觸大量過內外旅客和民眾，目前尚無法確切統計接觸人數，但衛生單位目前掌握個案接觸者共166人，包括職場接觸者及就醫時曾接觸之相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明（2019）年1月9日。

另外，該個案可傳染期間曾在松山機場的櫃臺、登機門工作，也曾到過新光三越站前店、台北車站、捷運松山機場站、頂溪站、台大醫院站、古亭站，也有搭262和249公車，民眾若有在同一時間出現在同一地點，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

疾管署提醒，柬埔寨今年截至11月累計46例，高於去年總數（10例）；我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。

目前疾管署將以上各國及英國、哈薩克、以色列、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加、巴西及委內瑞拉共23國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另建議1981 年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。