(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)今（2018）年是中國改革開放第40年，但日媒發佈時評質問，40年前，有誰會想到中國會採取強硬態度，希望改變國際秩序。我們來看看時評怎麽說。

日本《產經新聞》時評表示，鄧小平進行改革開放，告別計劃經濟和鎖國政策，並積極融入國際社會，甚至成為世界第二大經濟體。

時評表示，原本外界期待，中國富起來後，就會重視法治、民主、以及人權，但這些期待顯然是錯的。

時評笑稱，習近平暗批美國，表示拒絕霸權主義和強權政治，但這些剛好都打到他自己的臉：中國無視國際法，將南海島嶼建造成軍事基地、迫害維吾爾人、還是用最新科技，蹂躪自由和人權。

時評鋒利指出，習近平稱中國是自由貿易的捍衛者，但實際上該國才是真正的保護主義國家。

《產經新聞》時評舉例，中國政府和企業，偷竊關鍵機密，強迫外國企業轉移技術，以及給予不恰當補助的行為，都引起美國的關心，但目前習近平似乎沒有想改變這些情形的意願。

時評警告，習近平強調，將進行富國強兵政策，顯然是一黨獨裁國家，挑戰國際秩序的宣言，可見中國日後，恐怕沒有明亮的未來。

文章最後，《產經新聞》時評呼籲，日本應與美國加強合作，阻止中國挑戰國際秩序的行為。

日媒時評：挑戰國際秩序 中國恐無光明未來