美股黑色耶誕 道瓊跌近3%標普500瀕熊市

美股創10年來最糟單週表現後，今天因耶誕假期縮短交易時間，財政部長梅努欽雖信心喊話，道瓊工業指數仍重摔653點，標準普爾500指數瀕臨熊市，投資人信心再度受創。

美股一般都有耶誕行情，今年卻是例外，華府在金融市場動盪期間釋放混亂訊息，投資人無所適從，不斷拋售持股避險。根據華爾街日報，道瓊工業指數改寫1918年紀錄，創百年來最糟平安夜表現。

聯邦準備理事會（Fed）持續緊縮貨幣政策，投資人日益看壞經濟前景，道瓊工業指數上週狂瀉1655點，單週跌幅6.8%，創2008年10月以來最差表現。以科技股為主的那斯達克綜合指數8月29日登上高點以來回檔逾20%，成為率先陷入熊市的主要指數。

今天市場交易清淡，道瓊工業指數波動劇烈，盤初重挫逾2%後一度接近收復失土，但賣壓再度加重，終場大跌653.17點，跌幅2.91%，收在21792.2點。道瓊指數30檔成分股悉數收黑，本月已5度單日跌幅達2%以上。

標普500指數下挫2.71%，收在去年4月以來最低的2351.1點，連4個交易日跌幅至少1.5%。這項基準指數9月20日登上歷史高點後已拉回19.8%，即使尚未跨過回檔20%的熊市門檻，約3/4的成分股已深陷熊市。

那斯達克綜合指數21日步入熊市後，今天續跌2.21%，收在6192.92點。指標科技股表現依舊疲弱，蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon.com）分別下跌2.6%、2.4%，Netflix跌幅更超過5%。

聯準會19日宣布今年第4次升息，符合市場預期，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示縮減資產負債表規模的步調不變，令期盼聯準會鴿派官員抬頭的投資人大失所望。部分投資人認為，聯準會「雙重緊縮」是導致股市不斷破底的元凶。

眼見美股沒有止跌跡象，梅努欽（Steven Mnuchin）試圖安撫投資人情緒，昨天公布他已和全美6大銀行執行長通話，確保提供消費者與企業貸款的流動性充裕。

但華爾街日報引述分析師說法報導，梅努欽信心喊話可能造成反效果，因為銀行股跌勢並未緩和，美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan Chase）今天股價跌幅都超過2%。

更令市場不安的是，日前傳出美國總統川普因不滿聯準會決策，考慮撤換鮑爾。此舉危及央行不受政治干預的獨立超然性，恐在投資人信心脆弱之際增添變數，引發更嚴重的市場動盪。梅努欽隨後在推特發文滅火，強調川普無權撤換鮑爾。

不過，川普上午再度在推特發文抨擊聯準會，指聯準會是美國經濟面臨的「唯一問題」，並以高球比喻聯準會因沒有球感、不會推桿，導致無法得分，諷刺聯準會執意升息，對市場狀況無感。

美股在川普發文後跌勢加劇，標普500指數11大類股全面走跌，無論高成長科技股或地產、公用事業等抗跌族群，都無一倖免。

國際油價持續探底也衝擊股市，能源股整體跌幅達1.6%。西德州中級原油（WTI）期貨價格大跌6.7%，每桶價格跌至42.53美元，創18個月來新低。

美股第4季變盤，走勢淒慘，道瓊指數與標普500指數不斷破底，今年累計跌幅已逾10%。進入12月後，兩項指數毫無起色，跌勢反而加劇，月初以來已大跌超過14%，恐締造1931年經濟大蕭條以來最糟12月表現，2009年3月展開的史上最長牛市也可能就此告終。

美股今天提早3小時收盤，明天因耶誕節休市，紐約證券交易所（NYSE）26至28日正常交易。