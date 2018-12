〈讀者投書〉入境檢查行李擾民？看看澳洲有多嚴格

定居澳洲五年,進出機場不下數十次,每次從國外回澳洲,飛機要降落前心中總是忐忑不安,倒不是怕飛機出事,而是怕等在後面的海關。 會害怕不是因為自己有違規,而是一旦被海關認為有嫌疑就是開行李箱檢查。

在澳洲,一旦被開行李箱,可以多耗到一小時,且有些海關人員是把被開箱的人當嫌疑犯來看,所以態度不會太友善。

澳洲對於旅客隨身攜帶物品的檢查是出了名的嚴格,上機前部分機場(例如香港和杜哈)就會有人在登機門前檢查乘客隨身行李,上機後每位乘客會拿到一張小卡申報有無攜帶違禁品。據我所知,小卡至少有中英文兩種語言版本,所以看不懂英文的人可以有第二個選項。飛機降落前機上廣播會再次提醒乘客要據實申報攜帶物品,尤其是動植物製品。

下機入關走到拿行李處,會有海關人員檢查小卡看有沒有需要申報的違禁品,不管回答有或沒有,海關都會照自己的判斷在小卡上寫個號碼,拿到行李後依照號碼決定命運:開箱,被狗聞,直接出關。

約五年前,有一次從中國出差回澳坐中國籍的航空公司,從排隊的人數來算,那班飛機幾乎整班被查,就算沒什麼行李也逃不掉,照實回答沒有攜帶還是被抓去開箱,耗完都快半夜了。

沒錯,在澳洲,來自某些國家的飛機似乎特別容易被查。

有人可能會好奇為什麼澳洲要這麼嚴格執行檢查,尤其是針對動植物製品?

澳洲的國歌其中有一段為 “Our home is girt by sea; Our land abounds in nature’s gifts of beauty rich and rare” (我們的家被海洋包圍,我們的土地富含大自然的恩賜,處處豐饒和珍奇美景)

澳洲是一個與世隔絕的大陸,數千年來孕育了無數的生態和獨特物種,這種地理環境在面對外來生物或是病毒時是非常脆弱的。也因為如此,澳洲把保護自己的生態看得比什麼都重要, 就算澳洲人喜歡抱怨政府的政策,但不論哪個黨在野都不會去質疑海關的作法,也不會有人認為海關特別針對某國的旅客,更不會有媒體用不識字或是所得不夠付罰款等理由來護短違法的人。

樂天隨性的澳洲人清楚的知道,這是一件不容妥協的事情。即使移民比例高、訪澳人數多,他們也不會容許任何一個人破壞這塊土地。 中國的非洲豬瘟已經燒到台灣門口的兩省(廣東及福建),以台灣和中國往來的密切程度來看,台灣是非常有可能失守的。一旦失守,危害的會是全台灣生態和經濟空前未有的浩劫。

台灣部分媒體因為政治考量或是不為人知的利益,對於政府防疫政策採取極度不配合的報導模式,也有許多無知的民眾繼續要挑戰邊境官員底線,這樣的情況是很難用正常人的邏輯來解釋的。在此除了鼓勵政府繼續嚴格執法外,更重要的還是國民的素質。希望台灣人可以了解,自己所住的土地也很脆弱,而保護這塊土地絕對不是件可以妥協的事情。

作者出生及生長於台灣,在英國深造,近五年定居澳洲工作,因工作之故經常往返台灣、中國、澳洲三地,也常至其它亞洲國家出差,持續關心台灣政經社會動態,對於時事經常給予犀利的批判。