「牆的戰爭」爭議大 共和民主黨皆有反對聲浪

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於民主黨掌握參議院，被認為是大問題的「邊境圍牆」預算遲遲無法通過，在這樣的抵制之下，一名不願具名的白宮高層向外媒指出，總統願意讓步，減少要求的預算，不過民主黨似乎不太領情。

川普在競選總統時承諾將在美墨邊境興建一堵圍牆，以阻擋來自中南美洲的非法移民和難民進入美國，並且保證會讓墨西哥付錢，然而墨西哥不只前後三任總統都公開發言表示絕對不會幫美國的圍牆支付任何一分錢，川普只好訴諸於國會，希望國會能撥出預算給這堵圍牆。

原本共和黨握有參眾兩院多數較有機會達成，民主黨在上次大選獲得眾議院多數後，就表示其他內容都可以談，唯獨就是不會同意撥預算蓋這座牆，這代表著美國的聯邦政府可能會因此部份停擺多日，行政管理與預算局局長馬瓦尼(Mick Mulvaney)警告，這個時程可能會跨到明(2019)年，更精確來說是1月3日新選出的國會議員集會為止。

就算民主黨同意川普建造這面隔離牆，川普所提出的57億美元預算和民主黨願意給出的最高預算13億美元相比，期待落差過大，很難達成共識，共和黨指出，他們同意妥協，已經從57億的預算下修，希望民主黨願意往上調。

民主黨參議員德賓(Dick Durbin)要求總統川普放棄這個決定，他認為與其建造「一堵中世紀的圍牆」，還不如善用科技以達成同樣的效果，德賓也告訴記者，如果川普同意把錢花在「其他項目」上，民主黨就不會堅持只給13億。

現階段，由於聖誕節假期政府機關本來就休息的關係，民眾並不會確切地感受到政府停止運作的問題，等到假期結束才會有感，政府停擺將會影響成千上萬聯邦政府職員，民眾也會感到不便。

事實上不只民主黨，共和黨內部也有許多反對的聲音，前田納西州共和黨參議員就抨擊，認為這場「牆的戰爭」根本就是川普自己自己造成的，好讓他的支持者覺得他有在做事，除此之外，他也表示，這場爭議的本質十分不成熟而沒有必要。