巴楠花部落小學報佳音　延續布農族「芒草」生命觀

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）高雄拾穗扶輪社3年來為重建高雄「巴楠花部落小學」​募款，投入改善學校音樂教育。今年趁著耶誕節前夕，學童代表22日特別在高雄巨蛋廣場獻藝報佳音，參與公益演出​。

高雄「巴楠花部落小學」原本是那瑪夏民族國小。發生在2009年8月的「八八風災」(莫拉克風災），使得那瑪夏區遭滅村。那瑪夏民族國小師生，眼睜睜看著學校沒了，只好寄讀其他學校。

直到2012年在各方資助下，才在杉林大愛園區重建學校，改名為民族大愛國小，並於去(2017)年8月1日改制為原住民實驗小學。在師生投票下，校名定為「巴楠花部落小學」，學生有7成是原住民，3成是閩南、客家及新住民族群。

布農族稱自己為「巴楠（Panan）」，而「巴楠花」就是漢人文化中的「芒草」。這種植物象徵著布農族與這塊土地的連結，舉凡建物、祭典等文化活動，所有布農族人的生命，因為「巴楠」而緊緊相依。對布農族而言，「巴楠」也代表「家」的意思。

帶領著集結多元文化師生的小學，撫平創傷勇敢築夢的阿浪校長，中文名字叫張新榮，布農族的名字叫Alang。​

「巴楠花部落小學」校長阿浪拿著滅村後學校僅存的校鐘，開始思考要從學童身上，延續布農族文化的精隨。

長期關注偏鄉教育的台灣三星公司，去(2017)年9月攜手聯合國教科文組織哲學顧問奧斯卡伯尼菲（Oscar Brenifier），於「巴楠花部落小學」進行「兒童生活哲學」實驗課程後，再針對巴楠花教師舉辦生活哲學訓練營，從教育工作者出發，建立全新哲學思維邏輯，為台灣教育版圖注入全新思維。

阿浪校長。翻攝「巴楠花部落小學」​​官網

多名學童代表在12月22日耶誕節前夕，向各界獻藝報佳音。中央社



圖為2017年11月，台灣三星公司邀請法國哲學大師奧斯卡‧伯尼菲，二度造訪高雄巴楠花部落小學。翻攝台灣三星官網