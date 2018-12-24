慶祝就職？！　萬丹泥火山噴發 毀了準村長的玉米田

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）每年都會噴發1至3次的屏東萬丹泥火山，今(24)日上午8時50分左右噴發，截至下午2時仍未停止。

泥火山噴發地點在萬丹鄉灣內村一條產業道路上，造成道路毀損，旁邊的玉米田也遭殃。綜合中時與中央社報導，萬丹泥火山這已是今年第2次噴發，噴出的泥漿高度達2、3公尺。

位於萬丹鄉及新園鄉交界的萬丹泥火山，因地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿宣洩而出，幾乎年年噴發，但地點並不固定。

萬丹泥火山的噴發孔有時1個，也曾多達5個，今天噴發孔只有一個，噴發點在產業道路上。

最早發現噴發的受害地主陳玉意指出，上午正在田區作業，發現田邊坡檻的地方突然有泥漿噴出，且泥流一直蔓延至田中央，他趕緊打電話請友人開來怪手支援，將泥漿引流至另一端的排水溝，才沒讓災情繼續擴大。

由於泥火山噴發點地點正巧在產業道路上，警方擔心有民眾貿然靠近會發生危險，立刻拉起封鎖線，有民眾點火希望加速耗盡天然氣，新園、萬丹消防分隊人員則在現場部署消防車輛與水線、持續警戒。

苦主陳玉意是今年新當選的灣內村村長，他自嘲說，明(25)日才要正式就職，泥火山就先來「下馬威」。陳玉意說，玉米已種植超過百來天，約再15天就可採收上市，如今泥火山爆發，淹過的田區幾乎報廢，損失目前難以估計，還有待相關單位進行丈量。

不過鄰近村民聞訊前來看熱鬧，看到泥火山爆得猛烈，都熱情向他「恭喜」，直說這是為新科村長就職「慶祝」，大夥七嘴八舌，陳玉意只能苦笑著向村民道謝。

鄉公所表示，萬丹泥火山噴發造成的農田損失，可申請天然災害補助。

鄉公所雇用怪手清除泥漿。中央社