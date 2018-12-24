【快訊】教育部同意管中閔任校長　台大回應：樂見落實大學自主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）教育部長葉俊榮今(24)日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。台大校方表示，樂見教育部尊重落實大學自主，讓爭議塵埃落定。

總統府發言人林鶴明表示，府方對此案的一貫立場就是由教育部依照權責辦理，行政院長賴清德認為教育部應向社會清楚說明，總統府尊重政院態度。

台灣大學校長遴選委員會今年1月選出管中閔為新校長，原訂2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提訴願，雙方僵持將近一年。

葉俊榮今下午召開記者會宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，至於新校長就任時間則由台大訂定後提到教育部，教育部會尊重台大決定。

對此，台大校方稍晚發出書面聲明指出，台大樂見教育部尊重落實大學自主及注重台大師生權益，讓懸宕已久的台大校長遴選案塵埃落定。對於教育部所提出相關爭議的改善報告，台大理當精進，將在未來加以改進，並提出相關報告。

中央社引述台大主任秘書李心予表示：「對於葉部長談話中談及尊重大學自主的部分，感到樂見。」他並強調，校長遴選委員會是獨立運作的單位，學校行政單位在此事，自始至終保持中立、沒有任何立場。

報導也引述台大校長遴選委員會發言人袁孝維稍早受訪表示，尊重葉俊榮的說法，對其發言「相信大眾自有公斷」。對於教育部要求3個月內提出檢討報告，遴選會必要的話也會給予台大校方協助。