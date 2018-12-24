「被北市府7度請辭」 都發局長林洲民確定不留

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）明（25）日全台各地新市府將舉行就職典禮，北市府今(24)日卻傳出人事地震。台北市都發局長林洲民表示，他拒接都更中心董事長。

被問到是否會留在市府的任何一個位置，林洲民反問，「經過7次的明示、暗示，你覺得我還可能留在市府？」

三立新聞引述林洲民說，後天(26日)早上7點他還是會準時上班，但會回自己的建築師事務所。

昨(23)日傳出林洲民因大巨蛋案被請辭，高層要他接任都更中心董事長一職。今天接受媒體訪問時，林洲民雖然沒說自己被逼退，但他也反問媒體，「經過7次將近14個小時明示、暗示的對談，我怎麼可能還會留在北市府？」

林洲民說，都更中心董事長是虛位，連簽公文的責任都沒有，他經過0.1秒的考慮就拒絕了。

他說，他不需要一個位置，需要的是做事的舞台。談到過去自己的施政表現，林洲民強調，「我做得很好，問心無愧，台北加油。」

中央社引述台北市長柯文哲昨(23)日說，公共住宅規劃與設計已完成，下階段是施工，所以才調整台北市都發局長林洲民職位，強調與大巨蛋興建與否無關，並重申文化部必須幫忙才能解套。

林洲民22日晚間在臉書貼文稱，他親眼看見、親耳聽見撤換掉他，大巨蛋才能持續興建的說法，要求「趙友友們」適可而止。

「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！」

我，此刻發這篇FB，是對台灣的放話新聞風格最嚴重的抗議，以上！

網路上流傳的LINE截圖直指「趙友友」是市府顧問蔡壁如、市長室主任李文宗，不過，李文宗否認，稱自己從未私下與遠雄集團相關人士接觸。

北市府秘書長張哲揚昨下午受訪時表示，都發局長職務調動是考量到柯文哲後期施政方向，認為林洲民轉任都更中心董事長，更能發揮所長。

柯文哲指出，自己在大巨蛋後續處理上，不會刁難、也不會放水。至於調整林洲民職務後，是否會保證在第二任期內讓大巨蛋完工，柯文哲說，大巨蛋後續問題很多，像是條約還沒談，復工後要怎麼做等等。因此上次與蔡英文總統會面時，才會特別提出需要中央協助。