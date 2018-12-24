川味中的精品 李雪辣嬌「油潑辣子」激發味蕾的美食要角

10年前開啟「油潑辣子」在台灣爆紅的李雪辣嬌，即是來自「油潑辣子」故鄉陝西的國家代表隊敦煌舞美女舞者李雪，曾經在台北微風百貨及貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣場創造連續多年銷售NO.1的紀錄，並且研發一系列川味精品醬料，包括李雪辣嬌「油潑辣子」、「辣豆瓣醬」、「朝天椒」、「青辣椒」等，創造辣覺美學全感新體驗！

傳承四川媽媽麻辣絕學的李雪說：「真正的辣椒要能吃出天然的香氣，辣味不該是來折磨人的。」她說，所有食材原料都是老天爺給的，若只有辣味、沒有香味，八成是加了化學調味料。因此李雪就地取材，產自台灣花東山區的青辣椒及朝天椒，好山好水孕育出的爽脆勁道及奔放清香，連四川人都叫好；再從四川進口頂級辛香料，加上家傳特調醬汁及獨到醃漬手藝，成就出獨一無二的細緻辣味。

她認為，辣，其實是以觸覺方式來感知，它是對味蕾的全面挑動，加上舌頭、口腔、及咽喉的溫度感覺所形成，而香氣更是不可或缺。因此，以各式辛香料及風味醬汁細膩醃漬調配，演繹出一場融合全感體驗，色香味俱全的極致香料藝術。顆顆豔紅碧綠的切丁辣椒以及線條獨具、色澤鮮麗的辛香料，在精製玻璃罐的包裝下，從常民食物提升成高級精品。一罐罐寄託了對家鄉美食的深情，更蘊藏著老祖宗的生活智慧。

李雪曾經這樣要求自己：每一次登台都要是一場完美演出。現在，她也以同樣的堅持對待每一次出品。以綜合花椒粉為例，將頂級紅花椒及青花椒烘培後研磨成粉狀，經多次反覆過濾，10公斤原料僅精選出不到0.5公斤的頂級花椒粉，剩下的9.5公斤全數淘汰，李雪要的，是只要一丁點就足以撼動味蕾的真功夫。

辣椒中維生素C含量在蔬菜中居第一位，但很多人敬謝不敏。李雪認為「大家不敢吃辣，其實是未曾吃到真正的好辣椒。」為了推廣辣覺美學全感新體驗，而在內湖開了「李雪辣嬌」川味食府，同時讓畏懼吃辣的族群勇敢嚐鮮，李雪還研發了一款花椒茶，讓大家了解花椒是不辣的，搭配幾顆青花椒和紅花椒一起沖泡，細緻的香氣讓人見識到香料少見的含蓄美感。

辣椒由配角變主角，只因真材實料足以感動人心。熱銷第一的李雪辣嬌「油潑辣子」，拌麵、拌飯、入菜樣樣皆宜，它不是料理的配角，它是激發味蕾、美味提升不可缺的美食要角！