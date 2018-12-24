青蛙跳+爬山健行 國中生患橫紋肌溶解症 嚴重恐急性腎衰竭

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）彰化市14歲國中生小虹，因雙腳痠痛，合併深色尿液而就醫，檢驗發現血中的肌酸磷激酵素值(CPK) 高達數萬，正常值為數十至數百U/L，經診斷為橫紋肌溶解症，嚴重恐急性腎衰竭的發生，所幸及時救治後，出院時已恢復正常腎功能。

收治病例的診所醫師劉姿吟表示，小虹告知小便是黑色且量很少，當下驗尿出現潛血反應3價(3+)，卻沒有感染的跡象，同時也透過其他檢查排除尿路結石的可能性；但是看小虹上下病床還有走路都很困難，詢問之下得知小虹雙腿肌肉非常痠痛，也因為難以蹲坐馬桶，更不敢喝水補充水分。當下便懷疑是否為「橫紋肌溶解症」，於是立即抽血檢驗，便給予藥物治療並交代補充大量水分。

小虹表示，在學校教室內和同學玩青蛙跳且跳了十幾圈，隔天又去爬山健行，回家後就肌肉痠痛，痛到連蹲都沒辦法蹲。也因為不敢喝水，整天都沒有什麼尿，小便顏色都變成黑色了。

彰基兒童醫院兒童急診科主治醫師陳亮任提醒，橫紋肌溶解症為肌肉組織受到傷害後，肌肉細胞壞死並短時間內大量釋放肌球蛋白於血液中，若無法及時排出而損害腎臟功能，可能導致急性腎臟衰竭而需要接受洗腎治療。

此外，橫紋肌溶解症常以肌肉痠痛為表現，痠痛的程度因人而異。若同時發現尿液顏色深如紅茶或者可樂，甚至小便量顯著減少，便須提高警覺，儘速就醫檢查。