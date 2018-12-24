櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年12月22日累積開戶數為15,887,861戶，較12月14日累積開戶數15,891,305戶，減少3,444戶，減幅約0.02%。另本年12月22日現股當日沖銷累積開戶數為1,694,723戶，較12月14日現股當日沖銷累積開戶數1,683,979戶，增加10,744戶，增幅約0.63%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年12月22日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,452戶較12月14日開戶數175,069戶，減少617戶，減幅約0.35%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至12月22日止日均值為331.62億元，總成交金額為80,250.88億元，其中盤後定價交易金額為253.95億元。另本年度截至12月22日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.95%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為35.00%。

(二)本年度興櫃股票截至12月22日均值為9.83億元，總成交金額為2,379.30億元。

四、本年度上櫃股票截至12月22日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計588家，較上週(截至12月14日止)得為信用交易家數587家，增加1家。

(二)融資餘額為434.59億元，較上週(截至12月14日止)融資餘額435.07億元，減少0.48億元，減幅約0.11%。

(三)融券餘額為145,966張，較上週(截至12月14日止)融券餘額149,835張，減少3,869張，減幅約2.58%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.30%，較上週(截至12月14日止)之比例14.35%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.57%，較上週(截至12月14日止)之比例0.58%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至12月22日止，累計營業天數244日

債券上櫃概況： （單位/億元，至小數2位）

（單位/億元，至小數2位） (一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆6,024.73億元，較上週增加150億元。

(二)普通公司債已上櫃計102家538期，發行餘額為1兆8,163.33億元，較上週減少20億元。(三)轉換公司債已上櫃計152家186期，發行餘額為1,291.75億元，較上週增加19.39億元。(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家347期，發行餘額為9,092.31億元，較上週增加80億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計588期約1,583.92億美元，較上週減少1.99億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為47兆6,879.33億元，日均值為2,003.69億元，包含：

1.買賣斷交易6兆2,924.61億元，日均值為264.39億元，佔總成交金額比例為13.2%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為4兆3,550.14億元，佔買賣斷成交金額比率為69.21%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆9,374.46億元，佔買賣斷成交金額比率為30.79%（包含政府債券9,468.66億元，日均值為39.78億元；普通公司債8,028.96億元，日均值為33.74億元；金融債券1,686.70億元，日均值為7.09億元；外國債券190.14億元，日均值為0.80億元）。

2.附條件交易41兆3,954.72億元，日均值為1,739.31億元，佔總成交金額比例為86.8%，其中等殖成交系統成交金額為6,208.68億元，佔附條件成交金額比率為1.5%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.91億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為3.14億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為142.53億美元，以人民幣計價之成交金額為269.39億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為6,151億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交6,151億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,998億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計464.73億元，本年度累計成交金額為467.71億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計713.97億元，本年度累計成交金額為786.62億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,441.62億元，本年度累計成交金額為2,727.29億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,725億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計514.19億元，本年度累計成交金額2,668.9億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計3.68億元，本年度累計成交金額52.97億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額9,310.76億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年12月22日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：765家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：30家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (M31、大詠城、普鴻、易發、詠昇)

(四)董事會通過，待核發同意函：3家 (勤凱、樂斯科、泰金-KY)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：7家 (全宇昕、台生材、萬年清、雍智科技、台康生技…等)

二、截至107年12月22日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：252家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：49家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：5家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：51家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年12月22日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：144家

(三)當年度累計輔導家數：33家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年12月22日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,107家

五、截至107年12月22日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.12.23~107.12.29)：

(一)一般類股：

6590 普鴻【日盛】 (107年12月24日) 承銷價：19.14元

(二)興櫃股票：

7516 清淨海【兆豐、台中銀】 (107年12月24日)

6693 廣閎科【兆豐、凱基】 (107年12月26日)

6723 傑智環境【凱基、第一金】 (107年12月26日)

6695 芯鼎【兆豐、福邦】 (107年12月28日)

6724 創王【福邦、富邦、華南永昌】 (107年12月28日)