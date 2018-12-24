北新國小歲末關懷贈書活動​　學童歡喜悅讀

新北市北新國小於今（24）日辦理「書香傳愛、 閲讀尚讚-歲末關懷贈書」活動，活動由111教育協進會媒合財團 法人台北市少年友愛文教基金會「書香傳愛」活動共同促成，現場由 教育部國教署前署長、也是協進會理事長吳清山代表致贈。

吳清山理事長表示，111教育協進會推廣「教育111： 一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念， 持續邀集關懷教育的各界人士，共同為孩子們多盡一份心， 今天選在聖誕節前夕來到北新國小， 就是要送給學童一份最棒的禮物。

曾秀珠校長表示，閱讀是終身學習的基礎，也是學習的根本， 要培養孩子的閱讀能力，除了要有良好的硬體設施外， 更重要的是學校對閱讀的堅持、老師對閱讀的推動、 家長對閱讀的認同， 感謝111教育協進會媒合財團法人台北市少年友愛文教基金會捐書 的善行義舉，北新國小會持續推動閱讀教育，以提升學生閱讀素養， 從培養學生閱讀習慣，進而理解，學會閱讀的方法， 希望北新的孩子在書海中快樂的享受閱讀，開啟閱讀新視野。

國教署前署長吳清山卸任後創辦社團法人111教育協進會， 關心教育推廣書香閱讀，率領111教育協進會成員，傳愛到新北， 捐贈圖書繪本，充實北新社區共讀站，看到許多新書， 還有署長陪著共讀，孩子們都欣喜萬分。

新北市第一所學校與社區共用的圖書館在北新國小啟用， 北新國小家長會鄭世揚會長表示：家長會讓出空間， 設置社區共讀站，營造閱讀空間，推廣親子閱讀與資源共享， 社區民眾和家長也能就近利用。

活動最後由吳理事長與陳處長陪著北新國小的同學，一起朗讀童詩、 微童話角色扮演、偶劇說故事、秘密基地閱讀等， 讓孩子同時學習閱讀力與品格力，更藉著有獎徵答， 讓孩子說說聽完故事所獲得的感恩、寬容、合作等品格啟發， 活動就在孩子們創意的表達與歡樂聲中，畫下完美句點。