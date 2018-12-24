中華電信2018IoT大平台創意應用大賽　得獎作品創意多元商轉仍是奪獎關鍵

萬物皆互聯 智慧無弗屆 中華電信廣納人才 祭出重金舉辦IoT物聯網大賽

今年的中華電信數位創新系列賽，首次以物聯網應用為基礎，舉辦「 IoT大平台創意應用大賽」， 並祭出百萬獎金吸引物聯網創新人才。賽事以數位生活為主題， 著重物聯科技整合智慧解決方案的實務應用， 因此具備商轉潛力為本賽事的奪獎關鍵。

中華電信數據通信分公司林榮賜總經理表示：「 中華電信透過舉辦賽事來提供數位新秀舞台， 讓參賽者以智慧生活為主題，對人的關懷為出發點， 運用科技及創意解決生活中的議題，讓生活更加便利。 本次賽事成果， 也讓我們對未來物聯網的創新應用有更多想像並充滿期待。」

社會組冠軍結合物聯網互動科技與藝術 提供第一線教育者教學工具

今年社會組冠軍由通聯行動創意科技有限公司所設計開發的「WFd uino物聯思維教育」榮獲，此作品將複雜的程式語言轉為易懂的 Scratch積木，透過積木堆疊方式幫助資訊教師更快速且有效 率的教育學生，讓學生不必經由冗長的程式學習及開發， 即可直接專注於學習思維運算及盡情的揮灑創意。其中以3大步驟， 就可將感測器數值上傳到中華電信IoT大平台更是令人驚艷，堪稱 物聯網教育的超級加速器。

亞軍則是由LivingPattern Technology團隊創作的「LivingPattern銀 髮照護」榮獲，以長者關懷服務為主。 而禾生科技股份有限公司團隊創作的「 智慧水質有毒濃度監測改善系統」之水質檢測則獲得社會組季軍。 這些奪獎的隊伍，都將作品實際應用於教育、 醫療照護及日常生活中。

校園組得獎作品類型多元 參賽者大展創意新商機

校園組冠軍為國立虎尾科技大學團隊開發的「隨心所欲的智慧家庭」 ，該作品運用硬體積木與程式拼圖方式提供多樣化感測器及自定的設 計邏輯，以低成本解決了傳統家電升級為智慧化的問題，藉由『加裝 』的概念，讓家中常見的傳統家電，瞬間變身為智慧化家電， 在邁向全面性智慧生活的道路，提供了一條快捷的選項。

亞軍作品為國立成功大學團隊開發的「 跨平台播放清單整合串流服務」，利用Beacon的Proxim ity Service與微定位技術，開發出播放清單推播與分享系統， 透過系統應用程式MuLink， 使用者可得知周圍正收聽相同類型的音樂用戶， 還可以一鍵完成清單交換，達到音樂交流的目的。 季軍得獎作品也是國立成功大學團隊開發， 針對懷胎足月或具高早產機率孕婦開發「祝妳好孕智慧托腹帶Pre gnaCare」，搭配EMG Signal Processing Algorithm之居家穿戴式宮縮監測裝置， 可保有托腹帶的安心舒適，還能隨時監測胎動。

推動國內產業鏈發展 激發創意人才投入物聯網應用研發

最佳潛力獎由國立宜蘭大學創作的「智慧魚養殖」獲得。 此作品可利用手機或電腦遠端操控並取得即時監控狀況， 提供使用者最完整新一代的生長履歷。 而最佳創意獎是華夏科技大學創作的「 兒童坐姿監控與健康促進智慧坐椅」，可解決小孩不良坐姿、久坐、 與長時間使用手機及電腦的問題。

林一平評審長表示，今年參賽隊伍設計的作品相當多元豐富， 評審過程中，以創意性、 作品完整度以及商業價值作為重點評分標準， 經審慎評選後獲獎的隊伍，將有機會透過企業輔助， 導入產學合作與應用，為臺灣物聯網發展開創新的里程。

中華電信謝繼茂總經理表示：「未來將持續舉辦賽事， 提供我國人才一個高水準的賽事平台，讓角逐出線的優秀作品更有機 會與產業接軌。如此一來， 可激發更多創意人才投入物聯網的應用研發，推動國內產業鏈發展。 協助我國IoT技術應用開創新局，進軍全球物聯網市場， 是中華電信持續前進的原動力。」