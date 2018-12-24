「翻轉」萬華分行 喬遷新址再現風華

為提供客戶更優質金融服務空間，臺灣企銀萬華分行由原廣州街14 6號舊址，於107年12月24日喬遷至康定路103號1樓新址 ，

以更寬廣、明亮及舒適營業空間， 提供萬華當地民眾全方位優質金融服務。 臺灣企銀萬華分行原座落於廣州街舊公寓之1-2樓，因

區域發展屬性關係，鄰近周遭環境市容街廓較顯髒亂， 影響分行經營深遠，自今年以來， 臺灣企銀全面啟動全行通路區位調整計畫

，以全新的視野及思維規劃全行通路布局， 今萬華分行因應萬華區域發展變遷選擇遷移新址至康定路， 並挑選新穎大樓一樓優質服

務環境重新開業，即是百年銀行臺灣企銀邁向2019年展現強烈「 翻轉、革新」之企圖心，及永遠滿足客戶需求的最佳體現。

融合在地文化元素 提供客戶多元服務空間

新址萬華分行採簡約設計風格，行舍皆為挑高空間，整體環境新穎、 明亮，並搭配以橘色為基底的臺灣企銀全新企業識別形象設計，

營造舒適、溫暖的營業空間， 提供客戶專業及有溫度的金融服務環境；此外，臺灣企銀秉持「 融入在地生活」精神，特別於營業空間

中設置一「在地特色文化專區」， 將艋舺地區在地文化元素融入分行，規劃陳設、 播放艋舺在地文化相關影片，讓進入分行的顧客及

當地社區民眾，在洽辦金融業務之餘， 可以放鬆心情欣賞艋舺當地豐富的人文歷史， 與當地民眾共同感受艋舺特有的歷史文化脈絡。

另分行所在大樓擁有會議室、宴會廳、 影音播放廳及交誼廳等多樣舒適之公共用使用空間， 提供飯店式管理服務品質，可充分供分行

舉辦多元如金融專業、理財講座、 電影欣賞及各式教育訓練課程等與客戶及社區民眾互動之交流活動， 提供客戶豐富、多元之優質金

融專業服務。

提供智慧化、數位化金融服務

臺灣企銀持續強化發展金融數位化服務， 積極提升金融服務品質不遺餘力，於萬華分行建置SmartTab le、預約取號、預約交易及ATM

跨行存款等多項數位化設備，以數位科技結合業務流程， 將傳統金融服務再升級，提供當地民眾辦理金融業務的便利性， 並於分行安

裝電子數位看板， 播放金融業務宣傳影片及多媒體訊息等特色資訊供洽辦業務民眾參考 ，豐富當地民眾數位智慧金融生活之感受。

中小企業專業銀行 滿足企業各式金融需求服務

臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，ㄧ直以來皆視「 成為臺灣企業，特別是中小企業，最強後盾」為設立之宗旨與使命， 如率業

界之先推出「新創重點產業優惠貸款專案」多元聚焦服務策略，根據 5+2產業特性，為中小企業供應商、綠能科技、國防產業與智慧

機械等設計專屬貸款專案，以實際行動力挺企業永續發展、 滿足企業資金需求，並持續發揮「融資與輔導」之核心競爭力， 目前臺灣

企銀在全台工業區服務範圍涵括臺灣506處產業聚落， 提供中小企業在工業區從設立、成長、茁壯、 轉型到升級之一條龍整合金融專

業服務，挹注短、中、長期發展資金活水， 協助中小企業在臺灣生根、茁壯，積極落實政府金融挺產業政策。

榮獲「菁業獎」肯定 精益求精服務第一

臺灣企銀金融專業、以客為尊服務精神，今年獲大獎肯定、 大放異彩，甫榮獲譽有臺灣「金融界奧斯卡」之稱的「菁業獎」之「 最佳

企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」兩項大獎「特優」 銀行殊榮，創下臺灣企銀開行以來新紀錄， 本次獲獎是對臺灣企銀長期扶

持企業及產業成長茁壯之努力付出給予一大肯定， 亦是對銀行未來賦予更深切之責任，未來臺灣企銀將持續秉持「 傾聽企業的聲音，

回應這塊土地的需要」的核心理念，以精益求精之精神， 整合內外部資源，深耕「綠色金融」、「都更金融」及「銀髮金融」 等創新領

域，提供企業成長所需資金與輔導協助，永遠以滿足客戶需求、 提供客戶各式專業金融服務為第一要務。